17 bakanlıkta 68 bakan yardımcısı atandı

ANKARA (EKONOMİ)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı ile 17 bakanlıkta görev yapacak 68 Bakan Yardımcısı belli oldu. Bakan Yardımcılarından bir kısmı yerini korurken, daha önce milletvekilliği yapmış isimlerden bir kısmı da yeni Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Kiminle çalışacağı ekonomi çevreleri tarafından merak edilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde ağırlıklı Maliye kökenli isimlerle çalışacak.

Abdullah Erdem Cantimur

Daha önce serbest mali müşavir olarak görev yapan Cantimur AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Kütahya’dan 22. Dönem milletvekilliği yapan Cantimur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce de Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

İsmail İlhan Hatipoğlu

Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yapan Hatipoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulundu. Ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulu başkanlığı yanı sıra Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.

Osman Çelik

2016 yılında Hazine Müsteşarlığı görevi yürüten Çelik, bu süreçte İslam Kalkınma Bankası’nda da İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. KOSGEB İcra Kurulu üyeliği de yapan Çelik 2017 yılında Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve 2021’e kadar bu görevi yürüttü. Bu dönemde (2018) Vakıf Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi de yapan Osman Çelik, geçen yıl 25 Mart’tan bu yana ise Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Zekeriya Kaya

Maliye Bakanlığı kökenli olan Zekeriya Kaya, daha önce Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı grup müdürlüğü yanı sıra Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nda grup başkanlığı görevlerini yürüttü. Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi olarak 2017 yılından bu yana görev yapan Kaya, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Diğer bakan yardımcılıklarına atamalar ise şöyle;

Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen atanırken, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay, Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.