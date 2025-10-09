1974'ten beri bir ilk yaşanıyor: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satmayı durdurdu!

Altın fiyatlarında dün yaşanan ralli, gram altının Kapalıçarşı'da 5 bin 500 TL'ye kadar yükselmesine neden olurken, tüm zamanların en yüksek seviyesini peş peşe yenileyen altın fiziki piyasalarda büyük bir kaosa neden oldu.

Altına yönelik talebin rekor seviyelere ulaşması ile kuyumculardaki alım-satım makası tarihte ilk kez 500 TL seviyelerini görürken, bu kadar büyük bir uçuruma rağmen vatandaşlar altın talebinden geri durmadı.

Kuyumcular altın satışını durdurdu

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sözcü TV'de katıldığı yayında Kapalıçarşı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında kuyumcuların hızla artan fiyatların ardından altın satış işlemlerini durdurduğunu belirtti.

Yüksek al-sat farkı nedeniyle sattıkları altını yerine koymakta güçlük yaşayan kuyumcular, "Dükkandan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor” ifadeleri ile durumu özetlerken, dünyadaki fiyat artışından bağımsız olarak iç talep patlaması olduğuna dikkat çekildi.

51 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Yıldırımtürk, merkez bankalarının altına yönelik talebinin ve jeopolitik risk faktörünün altın fiyatlarını artırdığını belirterek, "1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı’ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor." ifadelerini kullandı.

"Altın fiyatları 10 bin doları görebilir"

Ülkelerin merkez bankalarının portföylerinden doları hafifletmeye başladığını ve altın gibi emtialara yöneldiğini anlatan Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandı. Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor” değerlendirmesinde bulundu.