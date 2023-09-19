2023 Reeder halka arz sonuçları: Şirket borsada ne zaman işlem görecek?
Reeder halka arz sürecinin sonuçları açıklandı. Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. 2023 Reeder halka arz sonuçları, Reeder kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? Tüm ayrıntılar...
Yerli akıllı telefon üreticisi Reeder halka arzı talep toplama süreci 15 Eylül'de sona erdi. Borsada REEDR BIST koduyla işlem görecek Reeder'ın halka arzda toplamda 215 milyon lot dağıtılacağı belirtilmişti, yaklaşık 4 kat fazla talep geldi.
Reeder'ın kodu, "TRREEDR" olarak tanımlandı.
Reeder'ın halka arzıyla ilgili KAP'a yapılan açıklamayla göre:
* 4,26 milyon yatırımcı talepte bulundu.
* Şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olarak gerçekleşti.
* Reeder birim hisse fiyatı 9,30 TL olarak belirlendi.
* 215 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı yapıldı.
* Halka arz büyüklüğü 1.999.500.000 TL olarak açıklandı.
* Toplam 4.262.914 yatırımcıdan, halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların 3,95 katına denk gelen 848.216.796 TL nominal değerli pay talebi geldi.
* Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,41 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,63 katı talep geldi.