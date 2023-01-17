2023’ün anahtar kelimesi oynaklık!

Şebnem TURHAN



Her yeni yılda aracı kurumların strateji raporları yıla dair beklentileri ve sürprizleri ortaya koyması bakımından oldukça önemli. Bu yılki strateji raporlarında dikkat çeken ortak nokta ise geçen yılı coşku içinde geçiren borsa için yapılan uyarılar oldu. Raporlarda hisse ve sektör kararlarında seçici ve borsada ofansif değil defansif bir yapıda olunması gerektiğine işaret edildi.

Deniz Yatırım’ın 2023 strateji raporunda bu yıl seçim sürecinde makro veriler ve özellikle de enflasyonun seyrinin yakından izleneceği vurgulanırken seçim süreçlerinin farklı başlıklar üzerinden fiyatlama beklentileri ve riskler barındırdığına dikkat çekildi. Raporda, 2023’e başlanmasıyla birlikte piyasa fiyatlamalarında görülen yüksek volatilite destekli ağır satış baskısının önemli bir kısmını açıklayan başlığın da seçim dönemine girilmiş olması olduğu kaydedilerek “Seçim tarihinin belirlenmesi ile birlikte yaklaşılan 1-1.5 aylık süreçte sektör-şirket bazlı portföy ayarlamaları, ayrışmaları elbette ki yaşanacaktır. Önerimiz, beklentili, gelecek dönem hikayeleri üzerinden portföylerde seçici davranılması, kısa vadeli işlemlerin yaratabileceği risklerin mutlak surette dikkate alınması ve psikolojik olarak dalga boylarının arttığı dönemlerde rasyonaliteden uzaklaşılma eğiliminin ağır bastığı gerçeğinin hatırlanması” denildi.

Global ve yerel gündem gözetildiğinde orta-uzun vadeli tahmin yapmaktan uzak bir noktada bulunulduğu dile getirilen raporda “2023 yılında yapacağımız tüm değerlendirmelerde sık sık belirsizlik başlığına yer vereceğiz. Gerek global gerekse lokal koşullar gözetildiğinde bu durumun geçerli olduğunu ve varlık fiyatlamalarına yönelik orta-uzun vadeli tahmin yapmaktan sapılan bir noktada olduğumuzun altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekiyor” denildi.

BİST100 12 ay hedef seviye 7100

Geçen yıl borsanın farklılaşması ve yatırımcı eğilimlerinin değişiklik göstermesinin yüksek volatilite ortamına zemin hazırladığı kaydedilen rapora göre BIST’e olan ilginin zaman içerisinde ciddi dalgalanmalar gösterse de korunacak. Yatırımcı kesiminin BIST için ofansiften ziyade defansif yaklaşımı benimsemesi ve dengeli portföy oluşturmaya odaklanması gerektiği vurgulanan Deniz Yatırım strateji raporunda şöyle denildi: “Sürpriz olmayacağı üzere böylesi yüksek primlerin sürdürülebilir şekilde devam etmesi mümkün değil. Bu nedenle 4 milyon kişi sınırına doğru ilerleyen yatırımcı sayısını olumlu karşılamakla birlikte doğru ve sağlıklı yönlendirmenin de elzem olduğu kanaatindeyiz. 2023’te, hali hazırda olması gereken değerlemelerin uzağında (gerisinde kalan) bulunan, gelecek için yatırımlarını aralıksız devam ettiren, vizyoner pozisyonda olan, ortakları ile kurduğu iletişim çerçevesini ve gelecek yönlendirmelerini her zaman bir adım önde tutarak özenli davranan kritik sektör ve şirketlere odaklanmanın, portföylerde risk ve getiri çeşitliliği yaratmanın, sepet mantığı gözetmenin ve gerektiği noktada likit kalmanın da yatırım tercihlerinden birisi olduğu gerçeğini unutmamanın en değerli yaklaşımı işaret edeceğine inanıyoruz. BIST 100 endeksi için 12-ay hedef fiyat seviyemiz yüzde 42 yükselişle 7100 seviyesini işaret ediyor”

Garanti Yatırım Mali Piyasalar Stratejisi 2023 raporunda da Türkiye’nin bu yıl son yıllarda olduğu gibi, dünyadan farklı olacağı belirtilerek “Başkanlık ve meclis seçimleri öncesinde genişleyici maliye ve kredi politikaları enflasyon baskısını artırabilir. Ancak, aylık fiyat artışları pozitif kalsa bile, 2021’de TL’deki değer kaybının ve 2022’deki emtia fiyatlarının yaratmış olduğu baz etkisiyle yıllık enfl asyonun 2023’ün dördüncü çeyreğine kadar yavaşlamasını bekliyoruz. Geçmişe benzer şekilde kurda ani bir sıçrama, ya da emtia fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası enflasyon görünümü üzerindeki en önemli riskler” denildi. “2022’nin yıldızı, yerli yatırımcıların gözdesi Borsa İstanbul’da oyun henüz bitmiş değil” denilen raporda borsadaki yükselişin 2023’te de süreceği ancak 2022’de borsanın yükselişine katkıda bulunan etkenlerin gücü şimdi biraz daha sınırlı olduğu vurgulandı. Raporda, “2023’te BİST’te trendin, 2022 yılına göre çok daha dalgalı olması olasılığını yüksek görüyoruz. ‘Ne alırsan kazandırır’ dönemi yerine, bir kez daha ‘hangi sektör, hangi hisse’ sorularının öne çıkacağı bir dönem bizi bekliyor. 2022’de BIST’te sayıları hızla artan yerli yatırımcılar, bu bağlamda geçmişe göre yatırım danışmanlığına çok daha fazla ihtiyaç duyacaklar” denildi.