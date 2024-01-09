2024 yılında Toplum Yararına Program (TYP) alımlarının ne zaman başlayacak? İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında işe alımlar her yıl yapılmaktadır. Okullara yapılacak temizlikçi alımları için alımlar merak ediliyor. İşte detaylar...

2024 Toplum Yararına Program (TYP) personel alımı ile ilgili işe alım süreci henüz başlamadı.

Toplum Yararına Program (TYP) işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Katılım şartları nelerdir?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

-Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

-Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması