2024 Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon farkının açıklanmasıyla emeklilerin alacağı zamlar netleşti. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon farkı açıklandıktan sonra, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 oranında zam yapıldı. 2024 Ocak ayı emekli maaşları 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması planlanıyor.
2024 Ocak SSK emeklilerine ödenen maaş takvimi
-Tahsis numarası 9 ile bitenler: 17 Ocak
-Tahsis numarası 7 ile bitenler: 18 Ocak
-Tahsis numarası 5 ile bitenler: 19 Ocak
-Tahsis numarası 3 ile bitenler: 20 Ocak
-Tahsis numarası 1 ile bitenler: 21 Ocak
-Tahsis numarası 8 ile bitenler: 22 Ocak
-Tahsis numarası 6 ile bitenler: 23 Ocak
2024 BAĞ-KUR emeklilerine ödenen maaş takvimi
-Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler: 25 Ocak
-Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler: 26 Ocak
-Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler: 27 Ocak
-Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler: 28 Ocak