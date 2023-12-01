“2024 zor bir yıl olacak bu turizme de yansıyacak”

Dünyada ve Türkiye’de ekonomide yaşanan sıkıntı ve hükümetlerin izlediği sıkılaştırma politikalarının 2024’te seyahat endüstrisine olumsuz yansıyacağı belirtiliyor. Yükselen enflasyonun tüketicilerin harcamalarını kısmaya, işletmelerin maliyetlerinin artmasına yol açacağı, artan faizlerin de yatırımların yavaşlamasına neden olacağı belirtiliyor.

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılar ile uluslararası alanda ekonomide yaşanan gelişmelerin küresel salgın (Pandemi) sonrası başlayan toparlanmanın 2023 yılının sektör için beklenenden iyi geçtiğini buradan hareketle 2024 yılının daha da iyi geçeceğine ilişkin beklentiler oluşmuşken son gelişmelerin iyimser beklentilere gölge düşürdüğü belirtiliyor.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği‘nin (TTYD) İstanbul Zorlu Center’daki Raffl es Otel’de 3’üncüsü düzenlenen Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum-TIF) havayolları, turizm yatırımları, markalaşma, franchise konuları yanında sermaye piyasalarında turizmin durumu ve küresel ekonomideki gelişmelerin seyahat endüstrisine yansımaları da değerlendirildi.

Borsadaki turizm şirketleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör borsa İstanbul’da 19 turizm şirketinin işlem gördüğünü, son dönemde halka açılan turizm şirketlerinin bu yolla iki milyar TL gelir elde ettiğini belirterek finansmana erişim konusunda GYO modelinin önemine dikkat çekti. Güngör bu sayede halkın da bu modelle elde edilen gelirden faydalanabileceğini aktardı.

Bu arada TIF 2023’te “Küresel Ekonomik ve Parasal Trendler: Yatırımcı Seçenekleri ve Stratejileri” başlıklı oturumda ekonomideki son gelişmelerin seyahat endüstrisine yansımaları değerlendirildi.

Finans zorlaştı maliyeti arttı

Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın yaptığı oturumda Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan ve Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ekonomide izlenen sıkılaşma politikasının şirketlerin finans bulmasını zorlaştırdığı bulunan finansın maliyetinin de yüksek olduğunu söyledi.

Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan yatırım için yurtdışından bulunabilecek kredi maliyetlerinin de arttığını daha önce yüzde 4-5 düzeyinde olan faizlerin ikiye katlanarak yüzde 9-10’lara çıktığını içerideki kredi faizlerinin de yüzde 60’lar düzeyinde olduğunu belirterek bu durumun yatırımların yavaşlamasına neden olacağını söyledi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan da izlenen sıkılaştırma politikasının her sektörde olduğu gibi turizmde de finans bulmayı zorlaştırdığını bulunan finansın maliyetinin de yükseldiğini belirterek “2024 yılı zor bir yıl olarak geçecek. Bu durum turizme de yansıyacak” dedi.