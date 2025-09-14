Bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinde yeni dönem ödemeleri açıklandı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik desteklerin 3’er yıllık dönemler halinde uygulanacağı yeni döneme ait ödeme miktarları açıklandı. Ayrıca bitkisel ürün planlaması havza ürün deseni listesi de belirlendi. 2025-2027’yi kapsayan bitkisel üretim desteği kapsamında ödemeye esas katsayı değeri yüzde 27 artırılarak 311 liraya yükseltildi. Hayvancılık desteklerinde ise buzağı başına verilecek destek miktarı yüzde 40 artırılarak 1400 liraya yükseltildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Destek Ödemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının 2025 yılı ile ilgili ödeme bölümlerini içeren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre geçen yıl buzağı ve malak için 1000 TL ödeme yapılırken, 2025 yılında buzağı için yapılan ödeme miktarı 1400 lira olacak. Geçen yıl buzağı ile birlikte aynı miktar destek ödemesine tabi olan malak için kararda yapılan önemli bir değişiklikle destek miktarı 2800 lira olarak belirlendi. Destekleme ödemeleri 4 ay ve üzeri buzağı ve malaklar için yapılıyor.

Bitkisel üretim desteğinde ödemeye esas katsayı değeri önceki yıla göre yüzde 27 artırılarak 2026 yılı için 310 lira olarak belirlendi. Ürün grubuna göre bu tutar belirli bir katsayı ile çarpılarak destek ödeme miktarı belirleniyor. Buna göre kuru soğan, aspir, nohut, patates için 1 katsayısı kullanılacak. Katsayı; arpa, buğday, mısır için 1.3, yağlık ayçiçeği, fındık, kolza, kuru fasulye, soya, çay için 1.5, çeltik ve kütlü pamuk için ise 2.25 olarak tespit edildi.

İstanbul’da arpa ve ayçiçeği öne çıktı

Kararın ekinde ise 2026-2027 bitkisel üretim planlaması havza ürün deseni listeleri de yayımlandı. Liste ile il ve ilçe bazında destekleme kapsamındaki ürünler tek tek sıralandı.

Bu kapsamda İstanbul’da, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Pendik, Silivri, Şile ve Tuzla ilçelerinde arpa ve ayçiçeği üretimi destek kapsamında olacak.

İzmir’de kapsamda olan içlerin neredeyse tamamında arpa ve buğday ağırlıklı olarak yer alırken, Ankara’da da kapsamdaki tüm ilçelerde yine arpa, buğday ve ayçiçeği öne çıktı.