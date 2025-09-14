Av sezonu başladı, balıkçılar dertli... Tezgahlarda son durum ne?

Av sezonunun başlamasıyla balıkçılar ağlarını denize atarken, denizler de hareketlendi. Bu sene istavrit ve sardalyanın bol olduğunu belirten balıkçılar, hamsinin azlığı nedeniyle fiyatların artacağını söylediler.

Marmara’da görece hamsi bolluğu olsa da henüz yavru boyutundaki balıklar avlanamıyor. Balıkçılar, bir aya kadar hamsinin kilogram fiyatının düşmesini beklerken, halihazırda hamsinin kasası ortalama 5 bin TL, kilosu ise 200-250 TL bandında satılıyor. Türkiye’de yılda ortalama 600-700 bin ton deniz ürünü avlandığı belirtilirken; bunun yaklaşık yüzde 70’ini hamsi, istavrit ve sardalya gibi küçük pelajik türler oluşturuyor.

Vatandaş hamsiden şaşmıyor

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, Balıkçı Hüseyin Gören, geçen yıla göre fiyatların çok değişmediğini belirterek, balığın az olması durumunda fiyatların yükseleceğini söyledi. Gören, "Şu anda hamsi az, Marmara'da sardalya ve istavrit fazla. Sardalyanın kasası 1.200-1.500 TL arasında. Kilosunun da 200 TL olması normal. Hamsinin kasası ise ortalama 5 bin TL. Marmara'daki hamsiler yavru olduğu için balıkçılar Ege'ye açılmaya başladı. Vatandaşlar da en çok hamsi satın alıyor" dedi.

"Sezondan memnun değiliz"

Piyasaya dair konuşan Balıkçı Şekip Yalçın, bu sene istavrit, sardalya, hamsinin küçük olduğunu belirterek, en pahalı balığın kalkan balığı olduğunu söyledi. Palamutun, az olduğunu anlatan Yalçın, "Lüfer ve çinekop yok, ayın 20'sine kadar istavrit ve sardalya bol olur. Kasası da uygun 500 TL. Tezgaha gelince ise 10 kilo balığı 500 TL'ye satamıyoruz, 100 liradan aşağı balık yok" dedi. Sezondan memnun kalmadığını anlatan Yalçın, "Balığı tuttuğumuzda soğuk su basıyoruz, buzhane için koliliyoruz, bunlar hep masraf ama gün sonunda alıcı gelmiyor. Ben gecede 2 ton mazot yakıyorum. Yanımda 30 gemici çalışıyor. Bu gemicilerin maaşları var, sigortaları var, nasıl karşılayacağız?" diye sordu.

"Geçen sene bol olan palamut bu sene yok"

Karaköy'de 40 yıldır balıkçılık yapan Ali Hödük ise, denizlerin eskiden daha bereketli olduğunu söyleyerek, "Denetimsiz balıkçılar, denizlerin kirliliği derken denizlerimizde balık her sene azalıyor. Trol yani denizin dibini kazıyanlar var. Böyle olunca hayvanların yuvaları yıkılıyor, üreme olanakları kalmıyor ve zamanla sayıları azalıyor hatta nesilleri tükeniyor. Geçen sene bol olan palamut bu sene yok" dedi.

Küçük balık avlıyorlar

12 santimetrenin altında balık yakalayanların cezalandırılması gerektiğini anlatan Hödük, "100 bin lira ceza yerine teknelere el koyulması ve yapanların cezaevine atılması gerekiyor, bu şekilde caydırıcılık olabilir" şeklinde konuştu. Balığın tezgaha gelene kadar maliyetlerinin arttığını, komisyoncu ücreti ödendiğini anlatan Hödük, ufak teknelerin de balık avlarken dikkat etmediklerinin altını çizdi.

Rekor kalkan balığında

Balıkçı Emirhan Durmaz da av sezona dair şunları söyledi: "Biz palamut avlayamadık, en çok sardalya var. Kilosu da 250-300 TL arasında değişiyor. Birkaç tane kalkan balığımız var şu an en pahalı balık o. Bir kasa hamsiden 15-17 kilo çıkıyor, bunu 5 bin TL'ye alsan 200-250 liradan satsan seni kurtarıyor."

Sıcak hava etkisi

Balıkçı Nesimi Usta da piyasanın havalar sıcak olduğu için tam oturmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Havalar soğuduğunda piyasada tam rakamlar netleşir. Geçen sene son 10 senenin balık anlamında en bol zamanıydı bu sene için henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Küçük çingene palamutlarından var kilosu da 400-500 TL arasında değişiyor. Lüfer ve sarıkanat ise henüz yok. Tek sorunumuz düzensiz avlanmalar yani trol balıkçılığı."

Güncel balık fiyatları

Çupra: 200 TL

Hamsi-istavrit: 200-250 TL

Levrek: 300 TL (adet)

Norveş somonu: 500 TL

Dülger:700 TL

Kalkan:1000 TL