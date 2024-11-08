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2025'te sokak hayvanları için ayrılan bütçe açıklandı: Barınak için arazi tahsis edilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen sunumda, 2025 yılı bütçesinden sokak hayvanlarının korunması ve bakımı için 1.8 milyar TL ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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2025'te sokak hayvanları için ayrılan bütçe açıklandı: Barınak için arazi tahsis edilecek
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belediyelerin hayvan hakları konusunda daha fazla sorumluluk almasını teşvik etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin binde 3'ü, diğer belediyelerin ise binde 5'i kadarını sokak hayvanları için ayırmalarının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Bu düzenlemeyle, belediyelerin belirlenen miktarın üzerinde harcama yapmaları durumunda, harcanan fazla tutarın yüzde 40'ının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belediyelere iade edileceği bir mekanizma da kurulmuş oldu.

Ayrıca, Bakan Yumaklı, sahipsiz hayvanlar için gerekli olan hayvan bakımevlerinin inşası için orman arazilerinin tahsis edileceğini ve bu tesislerin kurulmasının yanı sıra, sahipsiz hayvanlarla ilgili diğer faaliyetlerin de bakanlık tarafından destekleneceğini ifade etti. 

Toplantı sonrasında yapılan oylamayla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla komisyonda kabul edildi.

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