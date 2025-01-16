24 yaşındaki genç girişimci, bahçesinde hobi olarak başladı: Şimdi 3 bin adet tavuğu var

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü’nden 11 dönümlük arazi içerisine 365 metrekare alana çiftliği kurduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, bu bölgede tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Genç girişimcinin hedefi, Türkiye pazarına girmek

Hedefinin ilk etapta Bilecik’e yakın şehirlerin ardından Türkiye pazarına girmek olduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, "Uluslararası Lojistik Yönetimi mezunuyum. Mezuniyetten sonra evimizin bahçesinde hobi olarak başladığım tavuk bakımına bir araştırma içerisine girdim ve bu işletmeyi kurma kararı aldım. Ailemin de ticaretten gelmesi bana çok destek ve faydası oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce 11 dönümlük arazi temin ettik. Sondajla suyumuzu çıkarttık. Daha sonra kendi imkanlarımızla bu tesisin inşaatına başladık. Yaklaşık 365 metrekarelik bir alan içerisinde 3 bin tane hayvana sahibiz. Bu bölgenin tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteriyoruz. Biz entegre tesisi olma yönündeyiz. Suyumuzu çıkarttık, elektriğimizi güneş panelleriyle kendimiz üretiyoruz. Herhangi bir dışa bağımlılığımızda yok. Bilecik ve Bozüyük’te faaliyet gösteriyoruz. Hedeflerimiz arasında ise bölgeye hitap daha sonrasında ülkeye hitap etmek istiyoruz. Ülkenin yumurta ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Tabii ki ileriki hedeflerimiz ise ihracat var. Hem ilimize ilçemize hem de ülkemize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz. Elinde imkanı olan genç arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunmak istiyorum. İmkanınız varsa bu işlerde yapabilirsiniz. Emin olun kendi çabalarınızla mutlaka bir noktaya geleceksiniz. Bunun karşılığını alacağınıza eminim" dedi.