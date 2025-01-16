Tarsus, bitkisel ve hayvansal ürün ihracatında atağa geçti

TARSUS/EKONOMİ



TTB Yönetim Kurulu, haftalık toplantısını gerçekleştirdi. 2024’teki dış satım performansını değerlendiren TTB Başkanı Mustafa Teke, 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin, 3,4 milyar dolarlık yaş sebze-meyve sattığını söyledi. Mersin’in 798 milyon dolarlık yaş sebze-meyve ihracatıyla bu alanda Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Teke, “Türkiye genelinde, narenciye ihracatının 437 milyon dolarla birinci sırada olmasına vesile olan Tarsus, en büyük tarım kenti olmayı başardı. Son 3 yılda Tarsus’un toplam ihracat potansiyeli bitkisel ve hayvansal ürünlerde 364 milyon dolara ulaştı. Bu başarıyı 2025’te de sürdürmek en büyük temennimizdir. Ülke ortalamasının üzerinde fiyat/kilogram değerine sahibiz” dedi.



“Fiyat oluşturma sorunları had safhaya çıktı”

İlçedeki tarım ürünlerinin büyük bölümünün zaman faydalı olması dolayısıyla, nitelikli tarım yapma kapasitelerinin arttığını aktaran Teke, “Ancak 2024 boyunca ihracatçıların dış pazarlarda fiyat oluşturma sorunları had safhaya çıktı. Çünkü kur fiyatı artış hızından çok yüksek seyreden maliyet artışları, uzun süredir çalışılmakta olan dış pazarlara bile girişi ciddi boyutta zorladı. 2025’te hem tüketim mallarının ithalatını dengelemek hem de dış pazarlara ihracat gücümüzü koruyabilmek için mutlaka enflasyon hızıyla uyumlu bir kur fiyatı oluşmasına ihtiyaç var” diye konuştu.



İklim değişikliği ve kuraklık korkutuyor

Borsa olarak geçen yıl iklim değişikliğiyle ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını anımsatan Teke, “İklim olaylarının giderek artacağı uyarısında bulunmuştuk. Kuraklık nedeniyle su kaynaklarının tükeniyor. Suya erişim sorununun etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Korktuğumuz günlerin geldiğine işaret ettik. Yaşadığımız felaketlerde hem şehrimiz hem de tarım alanlarımız büyük zarar görmeye başladı. Şimdiye kadar geç kalmış olsak da bugünden yapmamız gereken, iklim değişikliği için etkili tedbirleri almalıyız” ifadesini kullandı.