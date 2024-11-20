25 yaş üzeri araçlar için ÖTV Muafiyeti Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

Trafikte zombi araçlar olarak tanımlanan 20 yaş ve üzerindeki araçlar ile ilgili tartışmalar devam ederken büyük çoğunluğu pert kayıtlı olan araçlar için ilk kritik adım MHP’den geldi.

MHP’den 25 yaş üzeri araçlar için ÖTV muafiyeti teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

“TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli ’yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun.”

"Bakım masrafları açısından külfet, can kayıplarına neden oluyor"

Kanun teklifinin gerekçelerini de bir görselle paylaşan Özdemir, kara yolu ulaşımının en çok tercih edilen ulaşım türü olduğunu belirterek şunları aktardı:

“TÜİK’e göre trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedir. Ayrıca hem çevreye hem ekonomiye zarar vermektedir. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır.

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Trafikteki her 4 araçtan biri 20 yaşın üzerinde

Türkiye yollarındaki her 4 araçtan biri 20 yaşın üzerinde bulunuyor. Resmi olmayan verilere göre trafikteki her 10 araçtan biri de ağır hasar sonrası ‘pert’e ayrılmış, ancak onarım görüp tekrar yollara çıkıyor.

Otomotiv sektöründen uzmanlar eski ve pert kayıtlı araçların yarattığı güvenlik sorununa dikkat çekiyor.

Bugün satılan her yeni otomobili kullananlar için şerit takip sistemleri, aktif fren ve kör nokta sistemleri gibi birçok güvenlik donanımına sahipken, trafikte yer alan 20-30 yaş üzerindeki otomobiller için bu donanımlar bulunmuyor. Hatta ava yastığı, ABS gibi hiçbir sistem de bulunmazken, bu araçlar en ufak kazada bile can kaybına yol açabiliyor.

Ağır hasarlı araçlar denetimsiz bir şekilde onarılıyor

Yollardaki bir diğer tehlike ise ağır hasar raporlu araçların kayıtsız ve kontrolsüz bir şekilde denetimsiz onarılıp, yeniden trafiğe çıkması olarak gösteriliyor. Hurdalıklarda bekleyen araçların pek çoğu bir başka otomobille birleştirilmek üzere bekliyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri ise yollardaki zombi araçların yenilenebilmesi için ÖTV’de indirim ve hurda teşviki gibi kolaylıklar sunulmasını talep ediyor.