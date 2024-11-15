İkinci el otoda yıl sonu öncesi hareketlilik yaşanıyor

arabam.com’un Oto Ekspertiz ve Trink sat! Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, konuyla ilgili “Otomotiv sektöründe sıfır araç kampanyalarının hız kazandığı bir döneme giriyoruz. Bu kampanyalar, kısa vadede ikinci el araç fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilir. Markaların sunduğu kampanya fırsatları, kullanıcıları araçlarını yenilemeye teşvik ederken mevcut araçlarını satışa çıkarmalarına da olanak tanıyor. Bu nedenle, yıl sonuna kadar ikinci el araç piyasasında arzın artacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda, faiz oranlarında düşüş beklentisinin artmasıyla, ilerleyen dönemde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış olabilir. Araç değişimi yapmayı veya yeni bir araç satın almayı planlayanlar için, mevcut koşulların uygun bir dönemi işaret ettiğini söyleyebiliriz” açıklamalarında bulundu.

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un ekim ayı ilanlarında gözlemlenen trendler şöyle:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller Ekim ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise ekim ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

İlanlarda gözlemlenen fiyat aralıkları Trafiğe yeni katılan araçların çoğunun 1 milyon TL’nin üzerinde olması nedeniyle arabam.com’daki 500 bin TL altındaki araç ilanlarının azalmaya başladığını gözlemliyoruz. 1 milyon TL üzerindeki araç ilanları ise artıyor. Ekim ayında 500.000 TL'ye kadar olan araçların ilan oranı eylül ayına göre %2,4 düşüş gösterirdi. Buna karşılık, 1.000.000 TL ve üzeri araçların ilan oranı eylül ayına kıyasla %2,4 artış gösterdi.

5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısı arttı

Verilere göre, 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı ekim ayında %1 oranında artış gösterdi. Genç araçlara olan talep, eski araçlara göre daha yüksek olmaya devam ediyor. Araç yaşı arttıkça ilan oranlarında azalma dikkat çekiyor.