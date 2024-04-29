29 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 29 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 29 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 29 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 29 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
29 Nisan akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
29 Nisan 2024 pazartesi günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 29 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 43.65 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.07 TL/L
LPG fiyatı: 22.47 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 43.56 TL/L
Motorin fiyatı: 41.00 TL/L
LPG fiyatı: 21.93 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 44.51 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.97 TL/L
LPG fiyatı: 22.37 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 44.79 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.24 TL/L
LPG fiyatı: 22.01 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 45.14 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.62 TL/L
LPG fiyatı: 22.24 TL/L