30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI (2024)? Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü işlem görecek mi?

30 Ağustos borsa açık mı (2024)? Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü işlem görecek mi? soruları merak ediliyor. Toplamda 8 milyonu aşkın yatırımcının hisse alıp sattığı Borsa İstanbul’un 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlandığı günde işlem görüp görmeyeceği araştırılıyor. Yatırımcılar özellikle halka arzların ardından borsanın işleme devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Türkiye genelinde kutlanacak olan Zafer Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul da tatil yapacak. İşte detaylar…

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI (2024)?

HAYIR. 30 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Böylece yatırımcılar hisse alım satım işlemlerini yapamayacak. Dolayısıyla haftalık tatil olan Cumartesi Pazar günü de eklendiğinde Borsa İstanbul 3 gün boyunca kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL 30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ İŞLEM GÖRECEK Mİ?

Hayır. Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü işlem görmeyecek. Zafer Bayramı dolayısıyla hisse alım satımı yapılamayacak.

30 AĞUSTOS’UN ÖNEMİ NEDİR?

iletisim.gov.tr’de yer alan bilgiye göre 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla sonuçlanmasıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. İletişim Başkanlığı, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak üzere her yıl bilgilendirici kısa videolardan görsel çalışmalara, konserlerden sergilere çok geniş bir yelpazede faaliyetler yapmaktadır. Yeni teknolojinin sunduğu imkanlardan da faydalanan Başkanlık, insansız hava araçlarının kullanıldığı ışık gösterileri ile çeşitli şehirlerde açtığı Dijital Gösterim Merkezleri’nde sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) gibi tekniklerle hazırlanan içeriklerin sunulduğu sergiler de düzenlemektedir.