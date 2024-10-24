30 bin eczaneden ortak çağrı: 'İlaç krizi yaşanıyor, zor durumdayız...'
Türkiye genelinde 30 bin eczane, ilaç erişimi konusunda yaşanan kriz nedeniyle hükümete çağrıda bulunarak, "Zor durumda kalıyoruz!" diyerek çözüm istedi.
Türkiye'de ilaç erişiminde yaşanan kriz derinleşirken, İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa başta olmak üzere 19 eczacı odası imzasıyla hükümete bir çağrı yapıldı. BirGün'ün aktardığına göre, eczacıların çaresiz ve hastaların mağdur olduğu vurgulanan açıklamada, "İlacın bulunabilirliğini sağlayın, ilaçsız bırakılan eczacı ve hastalar için gereken adımları atın" denildi.
Açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 bin eczanede görev yapan eczacıların, vatandaşların ilaçlara ve eczacılık hizmetlerine ulaşımını sağlamak için sürekli çaba sarf ettiği belirtildi.
Eczanelerin, ilaç temin edemediği için hastaları geri çevirmek zorunda kaldığı ve bu durumun hem eczacıları hem de hastaları zor durumda bıraktığı ifade edildi. Ayrıca, ilaçların bulunabilirliği konusunda kamu otoritesinin etkin bir çözüm sunmadığı ve bu sorunun sadece seyredildiği belirtildi.
İmzacı olan eczacı odaları ise şöyle:
1. Bölge İstanbul Eczacı Odası
2. Bölge Ankara Eczacı Odası
4. Bölge Adana Eczacı Odası
7. Bölge Bursa Eczacı Odası
8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası
14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası
17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası
19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası
25. Bölge Mersin Eczacı Odası
29. Bölge Manisa Eczacı Odası
30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası
31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası
36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası
38. Bölge Van Eczacı Odası
40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası
44. Bölge Batman Eczacı Odası
46. Bölge Uşak Eczacı Odası