  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 30 bin eczaneden ortak çağrı: 'İlaç krizi yaşanıyor, zor durumdayız...'
Takip Et

30 bin eczaneden ortak çağrı: 'İlaç krizi yaşanıyor, zor durumdayız...'

Türkiye genelinde 30 bin eczane, ilaç erişimi konusunda yaşanan kriz nedeniyle hükümete çağrıda bulunarak, "Zor durumda kalıyoruz!" diyerek çözüm istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
30 bin eczaneden ortak çağrı: 'İlaç krizi yaşanıyor, zor durumdayız...'
Takip Et

Türkiye'de ilaç erişiminde yaşanan kriz derinleşirken, İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa başta olmak üzere 19 eczacı odası imzasıyla hükümete bir çağrı yapıldı. BirGün'ün aktardığına göre, eczacıların çaresiz ve hastaların mağdur olduğu vurgulanan açıklamada, "İlacın bulunabilirliğini sağlayın, ilaçsız bırakılan eczacı ve hastalar için gereken adımları atın" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 bin eczanede görev yapan eczacıların, vatandaşların ilaçlara ve eczacılık hizmetlerine ulaşımını sağlamak için sürekli çaba sarf ettiği belirtildi.

Eczanelerin, ilaç temin edemediği için hastaları geri çevirmek zorunda kaldığı ve bu durumun hem eczacıları hem de hastaları zor durumda bıraktığı ifade edildi. Ayrıca, ilaçların bulunabilirliği konusunda kamu otoritesinin etkin bir çözüm sunmadığı ve bu sorunun sadece seyredildiği belirtildi.

İmzacı olan eczacı odaları ise şöyle:

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

4. Bölge Adana Eczacı Odası

7. Bölge Bursa Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

29. Bölge Manisa Eczacı Odası

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

44. Bölge Batman Eczacı Odası

46. Bölge Uşak Eczacı Odası

Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar...Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar...Ekonomi
Benzin ve motorine zam kapıda: İşte 24 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzin ve motorine zam kapıda: İşte 24 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis ve sağanak yağış uyarısıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis ve sağanak yağış uyarısıGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
Eylülde protesto edilen senetlerde azalma görüldü
Eylülde protesto edilen senetlerde azalma görüldü
Küresel piyasalarda belirsizlik negatif seyri destekliyor
Küresel piyasalarda belirsizlik negatif seyri destekliyor
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
İlaca zam geldi! İlaç fiyatlandırmasındaki Euro kuru yüzde 23,5 oranında artırıldı
İlaca zam geldi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda