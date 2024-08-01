50 lira harcırahla 10 maliyeci 1 tost yiyebilir

Hüseyin GÖKÇE



Çünkü şu ana kadar yüksek fiyatlardan şikayetçi olanlar masanın karşı tarafındakiler yani tüketicilerdi. Bu kez ise bir iş insanı yüksek fiyata anlam veremediğini söylüyordu.

Bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir, kamuoyunun önünde bulunan ve fahiş fiyatla satış yaptığı belirtilen beachlerde incelemeler yürütüyor. 1 Temmuz’da başlayan yoğun denetimler kapsamında Muğla’da 70, Antalya’da 60 ve İzmir’de 40 olmak üzere toplam 170 Maliyeci görev yaptı.

Ancak bulundukları şehrin dışında denetime çıkan Maliyecilere komik denilecek seviyede kahvaltı harcırahı verildiği belirtiliyor.

Maliyecilere günlük 50 lira kahvaltı harcırahı

Başka şehirlerden buralara giden ve KYK yurtlarında kalan Maliyecilere günlük 50 lira kahvaltı harcırahı ödeniyor. Başka bir ifade ile bu görevliler denetim yaptıkları yerlerde kahvaltı yapmak isterlerse ancak 10 tanesi günlük kahvaltı harcırahını birleştirerek 1 tane tost satın alabiliyorlar. Bu paraya veya çayın da alınıp alınmayacağı ise meçhul.

Kaldıkları yurtların ücretleri de harcırahtan

Daha da ilginci bu yoklama memurlarına 1 aylık süre için ödenen para sadece 13-14 bin lira civarında kalıyor. Hatta bu elemanların kaldıkları yurtların ücretlerini de yine aldıkları 14 bin liralık harcırahtan karşıladıkları kaydediliyor.

Yeri gelmişken tekrar hatırlatmakta fayda var. Bir süre önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen vergi paketinin bir maddesi, Maliye’nin taşra teşkilatındaki memur, sözleşmeli personel, icra, tahsilat, yoklama ile yaygın ve yoğun vergi denetimi işlemlerini daire dışında yapan memurlara verilecek mesai ücretlerini düzenliyordu.

Kabul edilen maddeye göre bu memurlara mesai saatleri dışında çalıştıkları her bir saat için memur aylık katsayısı ile 160 sayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar ödenecek. Yani saat başına 145 lira 23 kuruş alacak olan Maliyecilerin eline 1 ayda en fazla 7 bin 261 lira( ayda en fazla 50 saat mesai yapabilecekler) geçecek.