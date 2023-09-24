Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 19 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 27 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi (DİR) nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.