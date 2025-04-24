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81 il ve 160 oda borsa başkanının ortak görüşü: “En büyük sorun finansmana erişim”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son bir hafta içinde 7 bölge toplantısında, 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi. Sorunlarını Hisarcıklıoğlu’na anlatan başkanların en çok gündeme taşıdığı konu finansmana erişim oldu. Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir büyüme için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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81 il ve 160 oda borsa başkanının ortak görüşü: “En büyük sorun finansmana erişim”
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ANKARA (EKONOMİ)

Düzenlenen toplantılarda elde edilen sonuçlara yönelik yazılı açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öne çıkan sorunları sırasıyla ; Finansmana erişimde yaşanan zorluklar, Zirai don felaketi ve Artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler olarak sıraladı.

Ekonominin daha güçlü ve sürdürülebilir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, finansman maliyetinin de düşürülmesini istedi.

Zirai don felaketinden birçok ürünün zarar gördüğüne dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Yaşadığımız bu en büyük don felaketi, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Bu noktada sahada tespit çalışmalarında sıkıntılar yaşandığı vurgulanıyor. Doğru hasar tespiti, bu hasarın karşılanması ve ödemelerin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor” dedi.

Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk yaşıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli” diye konuştu.

Türkiye’deki deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için güvenli yapılar, depreme dirençli şehirler hemen şimdi!” ifadelerini kullandı.

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