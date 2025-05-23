9 gün tatil söylentileri ihracatçıyı tedirgin etti

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik söylentilerin artması, hatta bazı çalışanların da tatil planı yapmaya başlaması, reel sektörü ve ihracatçıyı tedirgin etti. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Topumlar İhracatçı Birliği Başkanı Nihat Uysallı, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle bayram tatillerinin sürekli 9 güne uzatılması ve bunun alışkanlık haline gelmesinin daha çok üretmek, daha çok ihracat etmek ve daha çok çalışmak zorunda olan Türkiye’ye pozitif bir katkı sağladığını düşünmediğini söyledi.

Özellikle finansmana erişim problemi olan işletmelerin, uzun süre kapalı kalmalarının büyük sıkıntılara neden olduğuna işaret eden Uysallı, bu süreçte devlet çalışanlarının idari izinli sayılmaları kaynaklı aksayan hizmetlerin, özel sektör üzerinde büyük baskı yarattığına vurgu yaptı. İhracatçıların son dönemlerde rekabette çok zorlandığını bildiren Uysallı, “Rekabette çok zorlanan ve ihracatta sıkıntı yaşayan pek çok büyük ve küçük ihracatçı firma uzun tatiller nedeniyle oldukça zorlanıyor” dedi.

Liman ve gümrüklerin açık olmasının bu sıkıntıları ortadan kaldırmadığını kaydeden Nihat Uysallı, “İdari izinler ihracata aracılık eden paydaş kurumlarda çok büyük aksamalara neden oluyor, bu nedenle bu Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması gerektiğini düşünüyor ve Hükümetimizden bu konuda destek olmasını rica ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni gümrük duvarları daha çok çalışmamızı gerektiriyor”

Son dönemlerde gümrük duvarları ve artan korumacılık önlemlerini bir anlamda “yeni ekonomik düzen” olarak nitelendiren Nihat Uysallı, herkesin daha çok çalışması gereken bu dönemde başka ihracat olmak üzere bir çok ekonomik unsurun çok zorlanmaya başladığını kaydetti. Uysallı, “Daha çalışkan bir toplum olmamız yaşamsal öneme sahipken, toplumu tembelleştiren bu uygulamaları çok riskli buluyoruz” diye konuştu.