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AB, Çin'in soruşturmasını DTÖ'ye taşıdı

Avrupa Birliği (AB), Çin'in AB'den ithal süt ürünlerine uygulamak üzere başlattığı vergi soruşturmasına itiraz etmek için Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) istişare sürecini başlattığını duyurdu ve bu adımın, Çin'in şüpheli iddialara dayalı ticaret savunma önlemleri başlatması nedeniyle atıldığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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AB, Çin'in soruşturmasını DTÖ'ye taşıdı
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Avrupa Birliği Komisyonu, Çin'in AB süt ürünlerine yönelik anti sübvansiyon soruşturmasına itiraz etmek üzere DTÖ istişarelerinin bugün başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB'nin ilk defa bir soruşturmaya başlangıç aşamasında itiraz etme kararı aldığı ifade edilerek, Çin'in kısa bir süre içinde şüpheli iddialara ve yetersiz delillere dayalı olarak ticaret savunma önlemleri başlatması nedeniyle bu adımın atıldığı kaydedildi.

"AB'nin bugün talep ettiği istişareler, DTÖ uyuşmazlık çözüm süreçlerinin ilk adımını temsil ediyor"

AB endüstrisini ticaret savunma araçlarının kötüye kullanılmasına karşı korumak için bütün yasal yolların kullanılacağına işaret edilen açıklamada, "AB'nin bugün talep ettiği istişareler, DTÖ uyuşmazlık çözüm süreçlerinin ilk adımını temsil ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB süt ürünleri sübvansiyon planlarının uluslararası kurallarla uygun olduğu, uzlaşmazlıkta tatmin edici bir çözüm sağlanamaması halinde AB'nin soruşturma hakkında karar vermek üzere DTÖ tarafından bir panel kurulmasını talep edeceği bildirildi.

Çin'in süt ürünleri soruşturmasını 21 Ağustos'ta başlattığı ve bu kapsamda yüzde 10'dan yüksek yağ içeriğine sahip süt ve krema ile AB'den gelen çeşitli peynir türlerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, Çin'in sübvansiyonlar ile çeşitli ulusal ve bölgesel programları hedef aldığı kaydedildi.

Çin'in süt ürünlerine yönelik soruşturması, AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından gelmiş ve misilleme olarak anlaşılmıştı.

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