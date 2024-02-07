ABD'de mortgage faizleri arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Şubat ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayımladı. Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 12'lik artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,78'den yüzde 6,80'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,34'ten yüzde 6,41'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faizlerinin iş gücü piyasasındaki beklenenden güçlü okumalarla dengelenen yavaşlayan enflasyon nedeniyle, tahvil faizlerindeki dalgalanmalara rağmen yıl başındaki seviyesine yakın kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kan, satın almaların geçen yılın son çeyreğine kıyasla güçlü seyrettiğini aktararak, ancak düşük konut arzı nedeniyle faaliyetin hala bir yıl öncesine göre zayıf olduğunu kaydetti.