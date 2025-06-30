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AB'den yeni karar: Uçaklarda bagaja ek ücret ödeme dönemi sona mı eriyor?

Avrupa Birliği uçaklarda elde taşınan çantalar için tüm ücretleri yasaklamak istiyor.

Haber Merkezi
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AB'den yeni karar: Uçaklarda bagaja ek ücret ödeme dönemi sona mı eriyor?
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Avrupa Parlamentosu'nun ulaştırma komitesi, Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinden sertifika alan veya bu ülkelere uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin, yolcuların küçük bir kişisel eşya ve el çantasıyla uçağa binmelerine izin vermelerini zorunlu kılan bir teklifi kabul etti.

Yeni kurallar, havayollarının el bagajı için ücret talep etmesini yasaklayan ancak dili çok muğlak olduğu için nispeten uygulanamayan 11 yıllık bir AB yasasına açıklık getirecek.

Kurallar uygulanmıyordu

Yıllardır yolculardan ve tüketici savunma gruplarından gelen, kuralların tutarsız bir şekilde uygulandığı ve sınırlar dahilinde olduğunu düşünen yolcuların havaalanına ulaştıklarında sürpriz ücretlerle karşılaştıkları yönündeki şikayetlerin ardından yeni teklif asgari boyut ve ağırlığı da standartlaştıracak.

40x35x15 santim çanta ve 7 kiloya kadar 100 santim uzunluğundaki el bagajları tüm havayollarında ücretsiz olacak.

Ayrıca çocuklar aileleriyle yan yana oturabilecek, bilet fiyatları şeffaf olacak ve rötarlarda tazminat süresi 14 güne kadar düşecek.

Karar Temmuz ayında oylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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