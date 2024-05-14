ABD'li 56 yıllık dev restoran zinciri iflasın eşiğinde

ABD merkezli dev restoran zinciri Red Lobster, uzun süren mali ve idari sorunların ardından iflas etme noktasına geldiğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, deniz mahsulleri alanında faaliyet gösteren restoran zinciri Red Lobster, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas başvurusunda bulunacak.

Şirket yetkililerinin aktardığına göre, restoran zincirinin olası iflas başvurusunu uzun vadeli anlaşmalardan kurtulmak ve yeniden pazarlık yapmak için yapılacağı göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

ABD ve Kanada'da yüzlerce şubesi var

ABD ve Kanada’da yüzlerce şubesi bulunan ünlü zincir restoranı Red Lobster’ın gelir akışı, diğer sorunlardan başka ağır kira anlaşmaları ve işçilik maliyetleri sebebiyle azalmıştı.

Yeniden yapılandırma görüşmelerinin devam ettiği ve henüz konuya ilişkin net bir kararın verilmediği aktarıldı. Yapılacak olan iflas başvurusu, şirketin operasyonlarına devam etmesini sağlayacak.

56 yıldır faaliyet gösteriyordu

ABD merkezli Red Lobster’ın kökenleri, 1968 yılında Florida’nın Lakeland şehrindeki tek bir restorana dayanıyor. Ünlü şirket, 1992 yılında peynirli bisküvileri ile adından söz ettirmişti.

Son yıllarda birkaç kez el değiştiren şirketin kontrolünü 2020 yılında Thai Union Group devralmıştı. Devralan şirket bu yıl Red Lobster’daki hisselerini azaltmaya gitti.

Yaklaşık 56 yıldır faaliyet gösteren şirket, hisse senetlerini de batırmasına yol açan promosyonlarla büyük zarar ettiği ile daha önce gündeme gelmişti.