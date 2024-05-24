Açılan şirket sayısı azalıyor, kapanan şirket sayısı artıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan dönemine ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2024’ün ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38.8, kooperatif sayısı yüzde 4.4 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket s ayısı yüzde 27.4, kooperatif sayısı ise yüzde 18 arttı.

Nisan ayında ise kurulan şirket sayısı yüzde 30.2, kooperatif sayısı yüzde 19.9 , kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 53.2 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 29.9, kooperatif sayısı ise yüzde 60 oranında arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50.9 azaldı.

2024 yılında şu ana kadar toplam 36.878 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 31.896 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77.7’sini, 4.099 anonim şirket ise yüzde 22.3’ünü oluşturdu.

Nisan 2024’te 485 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Nisan 2024’te kurulan 485 yabancı ortak sermayeli şirketin 289’u Türkiye, 22’si Azerbaycan, 14’ü İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 485 yabancı ortak sermayeli şirketin 66’sı anonim, 419’u limited şirket statüsünde. 2024 yılında kurulan şirketlerin 329’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 123’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 116’sı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.