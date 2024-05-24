Adana Kimya Osb, ikinci Gebze olacak

ERAY ŞEN / ADANA

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’de önümüzdeki beş, on yıl içerisinde en çok yatırım yapılacak illerden bir tanesinin Adana olduğunu, bu yatırımların sonucunda Adana'nın Türkiye’nin ikinci bir Gebze’si, yani Körfezi olacağını dile getirdi.

QNB Finansbank, Bloomberg HT ve EKONOMİ Gazetesi tarafından ADASO işbirliği ile düzenlenen “QNB Finansbank Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları” Adana’da iş dünyasının yoğun katılımı ile yapıldı. Bloomberg HT Programcısı Dr. Pelin Yantur’un moderatörlük yaptığı panele QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak katıldı. Dijitalleşmeyi başaramayan şirketlerin ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirten panelistler, Türkiye ekonomisinin son iki yılda yaşadığı değişimi de değerlendirdi.

Kıvanç: Adana devasa yatırımlarla Türkiye'nin gündeminde

Konuşmasında, dijitalleşme konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak, sürdürülebilirlik merkezi kurduklarını aktaran ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Üretim aşamasında verimliliğin artırılması, yalın üretim yapılması rekabetçiliğin artması ve dijitalleşmenin örneklerini koyarak çalışmalara başladık. Sanayicimiz önce dijitalleşmeye yatırım yapıyor ama sonunda kazanıyor. İşlerimiz dijitalleşme sayesinde çok kısa sürede ve çok verimli bir şekilde yapılabiliyor. Dijitalleşme bize çok fazla katkı sağlıyor, bundan sonra da bu katkının devam edeceğine inanıyorum. Dijitalleşmeyen şirketler bir müddet sonra herhalde ortada kalmayacak. Çünkü rekabetçiliği yok olacak. Bu açıdan herkesin sektöründe ve işyerinde dijitalleşmesi lazım” ifadesini kullandı.

Zeki Kıvanç, Türkiye’nin yatırım planlarında Adana’nın öne çıktığı bir dönemin işaretlerine değinirken, şunları söyledi: “Adana’da 100 milyon metrekare yeni sanayi alanı açıyoruz. Ceyhan’da Enerji İhtisas Bölgesi, 40 milyon metrekare Kimya OSB açıyoruz. Petrol, doğalgaz Ceyhan, Yumurtalık bölgesine gelecek. Ayrıca Gıda OSB, Sera OSB yapılıyor. Bir de konteyner limanı yapılıyor. Türkiye’de önümüzdeki beş, on yıl içerisinde en çok yatırım yapılacak illerden bir tanesi Adana. Bunların sonucunda Adana Türkiye’nin ikinci bir Gebze’si, yani Körfez olacak. İhracatı da istihdamı da oldukça fazla olacak. Adana’da sanayi kültürü, sanayi geçmişi, sanayi bilinci de var. Burada daha güzel işler olacak."

Güldağ: Veriyi kim daha iyi işlerse, yarışta öne çıkacak

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, dijitalleşmede yaşanan gelişmelerin daha işin başlangıç aşaması olduğunu ifade ederken, ‘turpun büyüğü heybede’ deyimine atıfta bulundu.

Güldağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Daha ilk işaretleri alıyoruz. Washington’da Dünya Bankası-IMF görüşmelerinde, IMF Başkanı Georgieva’nın anlattıklarından çıkardığımız şu; dünya önümüzdeki on yılda yıllık %2.8’lik büyüme yapacak. Bu, dünya ekonomisinin büyüme ortalamasının bir puan aşağısında. Ortalama %3.8, önümüzdeki on yılda %2.8 büyüyecek. Bu bize şunu gösteriyor: henüz yapay zeka da olsa, dijitalleşme de olsa bu büyümeye yeterli katkıyı verememiş değil. O faz değişikliğini daha henüz yaşamadık. O cisim yaklaşıyor ama onun etkilerini bir zaman sonra çok daha etkin bir şekilde hissedeceğiz. Artık veriyi kim daha iyi işlerse, geliştirirse, bu yarışta öne çıkacak. Bu yarışa dahil olmamak gibi bir şey söz konusu değil.” Güldağ, konunun eğitimle ilgili boyutunu değerlendirirken, son günlerin gündem maddelerinden Milli Eğitim yasa tasarısını eleştirerek, “Yeni teknolojiler bütün hayatımızı değiştirecekse, yeni teknolojilere uygun bir milli eğitim mutlaka olmak durumunda. Tartışılan yeni eğitim modeli; dünya ile beraber Türkiye’nin de gündemine zorunlulukla gelmiş olan o yeni tip insanı, yeni becerilere sahip insanı geliştirme konusunda, o gelişmeleri içine katmayı unutmuş. Tabii ki Türkiye’nin ihtiyaçlarına, DNA’sına uygun milli bir eğitim sistemimiz olmak zorunda ama içine mutlaka dünyayı da katmak durumunda” dedi.

Sezen: Üretken yapay zeka ile çok büyük bir devrim geliyor

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, dijital köprü uygulamalarının bütün şirketlerde insan kaynaklı hataları engellediğine dikkat çekti. Sezen, şöyle devam etti: “Verimlilik artışını sizin adınıza sağlayabiliyor. Zaman, hız ve verim kazandırıyor. Dijitalleşme dediğimiz süreçler dijitalleştirmekten ibaret değil. Bundan sonra dünyada işinizin kendi akışıyla ilgili gelişimin nereye gittiğini çok yakın takip etmek zorundayız. Bugünü yönetmek, yarınki işinizin garantisi olmaktan çıktı. Yapay zeka ile üretim metodolojisi, üretken yapay zekanın makineleşmede kullanımı, üretim süreçlerinin dünyada ve sektörünüzde nereye gittiği, nereye gidebileceği, burada teknoloji yeni başlıyor. Özellikle üretken yapay zeka ile çok büyük bir devrim geliyor. İşinizin devamını istiyorsanız, bu tarafları ya siz takip edin ya da genç nesle, altınızdan gelen jenerasyona bununla ilgili görevlendirme yapın. Bu vizyonu kazanmak zorunda olduklarını, onların zihinlerine nakşetmenizi öneririm. Kendi dönüşümünü tamamlamamış olanlar, rekabet açısından bundan sonra buralarda yapamayacak. Bugünü yönetelim, riskleri bugün görüp ona göre önlem alalım ama ileride işimizi bugünkü finansal koşullardan daha fazla tehdit edebilecek yeni bir şey geliyor, üretim süreçleri ve üretkenlik için onu kaçırmadan, hareket etmeye çalışalım.”

"Şirketlerin rekabette avantaj sağlaması için dijitalleşme ve yeşil dönüşüm olmazsa olmaz"

QNB Finansbank Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları’nın 13’üncüsünü Adana’da gerçekleştirdiklerini söyleyen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “Adana’ya da ikinci gelişimiz. Adana ilimiz ticaretiyle potansiyeli yüksek bir şehrimiz. Biz de burada Adana reel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün geleceğimize katkılarını konuştuk. Anadolu Buluşmalarını hayata geçirmekte en büyük motivasyonumuz banka olarak sahada olmak. Biz QNB Finansbank olarak sahada olmaya, müşterilerimizi sahada anlamaya ve yapabileceklerimizi beraber tartışarak, önümüzdeki dönemi birlikte kurgulamaya inanan bir bankayız. Bugün Dijital Köprü’yü yaklaşık 300 bin müşterimiz kullanıyor. Dijital Köprü ile bankacılık işlemlerinden, e-dönüşüm işlemlerine, insan kaynakları uygulamalarına kadar birçok konuda tüzel müşterilerimize fayda sağlıyoruz. Ayrıca e-hizmet alan QNB Finansbank müşterileri Dijital Köprü’yü ömür boyu ücretsiz kullanabiliyorlar” dedi. Tan, dijitalleşmenin tüzel işletmeler için son on yılda belki bir tercih olduğunu, çok yakın zamanda ihtiyaç haline dönüştüğünü ama önümüzdeki yıllarda artık zorunluluk olacağını dile getirerek, “Dijitalleşme hız demek, fiyat avantajı demek, maliyet avantajı demek ve sonuç olarak rekabette öne geçmek demek” diye konuştu. Bankaların aynı zamanda birer teknoloji şirketi olduğuna dikkat çeken Ömür Tan, “Yapay zekâ ile dünya bambaşka bir boyuta geçiyor. Banka olarak bu gelişimin tam ortasındayız ve burada olmak zorundayız. Örneğin, robotik süreç yönetimi ile eskiden manuel olarak işleyen birçok süreci otomatize ettik. Müşteri deneyimini iyileştirecek ve iş süreçlerini kolaylaştıracak tüm konularda yeni teknolojileri sektörde öncü bir şekilde sistemlerimize entegre ediyoruz. Dijital dönüşümün yanı sıra bir önemli konu da yeşil dönüşüm. Biz buna ikiz dönüşüm diyoruz artık. Dünyanın en büyük sorunlarından biri küresel ısınma ama biz yeşil dönüşüme sadece çevre olarak bakmamalıyız. Ayrıca, yeşil dönüşümün iş dünyasını da ilgilendiren önemli bir yönü var. AB ülkelerine ihracat yapan firmaların karbon emisyonunun nötr olması gerekecek, yoksa ihracat yapamayacak, yüksek vergilere tabi olacak. Dolayısıyla maliyet ve rekabet avantajı sağlayabilmek için ihracatçıların yeşil dönüşüme de ayak uydurması gerekiyor. Biz de banka olarak ihracatçılarımızı desteklemek adına yeşil kredi ürünümüzü hayata geçirdik. Karbon salınımını düşüren şirketler böylelikle kredi faizlerini düşürebiliyorlar” dedi. Ekonomiye ilişkin de görüşlerini de anlatan Ömür Tan, şunları söyledi: “Bu sürecin ve mevcut ekonomik politikaların doğru yönde ilerlediğini düşünüyoruz. Rakamsal olarak da bunun yansımasını görüyoruz. Doğru yolda ilerleniyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 45 milyar dolar civarında yabancı sermaye girişi oldu. Yerel seçimlerden bu yana ise TCMB’nin döviz rezervlerinde çok ciddi bir artış var. Son haftalarda günlük bazda neredeyse 2 milyar dolarlık rezerv biriktiriliyor diyebiliriz. KKM (kur korumalı mevduat) bakiyesindeki azalış yeniden hızlanmaya başladı. Bununla birlikte Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunda reyting artışları gelmeye başladı. Ekonomide dezenflasyon için gerekli olan soğuma zaman içerisinde oluyor. Bu anlamda dengeli bir şekilde ilerlendiğini söyleyebiliriz.”