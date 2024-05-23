Bursa, yeşil ve dijital dönüşümde pilot kent olmayı hedefliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, kamuoyuyla geçen yıl paylaştıkları “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon çalışmasının eylem planı kapsamında Bursa ve Türkiye’nin Dönüşümü için 2024-2025 BUSİAD Çalışma Takvimi’ni hazırladıklarını söyledi. Küçükkayalar, “Etkinliklerimizin ana omurgası elbetteki Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa söylemine dayanıyor. Bunu başarabilmek için de Yeşil, Dijital ve Toplumsal Dönüşüm’e odaklanmamız gerek. Katma değeri yüksek teknolojiler kullanarak dijital dönüşümü başarmış, yeşil dönüşümü hayata geçirmiş, eğitim, iş ve sosyal yaşamda girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikalar uygulayarak toplumsal dönüşümü sağlamış bir Bursa için el ele diyoruz. Bursa Türkiye’de organize sanayinin ilk kurulduğu kent. Yılların getirdiği bilgi ve deneyimle yeni döneme de pilotluk yapacak durumdadır. Sanayinin pilotu Bursa dönüşümün pilotu olmaya da hazır” dedi.

“Tekil sanayiler kurulmalı”

2050 Çevre Düzeni Planı’nın hazırlanmasının yerel yönetimin öncelikli görevi olması gerektiğine işaret eden Buğra Küçükkayalar, sanayiye açılacak alanlar konusunda tarım alanlarına dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi. Küçükkayalar, “Organize sanayi bölgesi kurulması isteniyorsa tarım alanına dokunmayan bir yeri özellikle Bursa için bulmakta zorluk vardır. O halde organize sanayi bölgesi yapmaktan kaçınılmalı. Tarım alanlarını etkilemeyecek tekil endüstri bölgeleri kurulabilir. Bursa doyma noktasına gelmiştir. İlla Bursa'da bir sanayi tesisi kurmak için çaba göstermeyin. Türkiye'ye açılın. Türkiye çok bakir. Yurt dışına açılıp uluslararası bir firma olmak için öncelikle Bursa'nın dışına çıkın” diye konuştu.