ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
ADGYO borsa işlem tarihi merak konusu oldu, Adra GYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra Gayrimenkul'ün halka arzında hisse senedi 22,66 liradan satışa sunuldu. Peki, ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra GYO halka arz kaç lot verdi?
Adra Gayrimenkul halka arz sürecinde talep toplama işlemleri 14-15 Eylül'de sona erdi. 1 lira nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Şimdi gözler ADGYO'nun borsada işlem göreceği tarihe çevrildi.
ADGYO borsada ne zaman işlem görecek?
ADGYO Borsa İstanbul'da 20 Eylül Çarşamba işlem görecek.
Halka arz sonuçları
Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.
Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.
Adra GYO finansal gücü
2022 Hasılat: 641,46 milyon lira
2022 Brüt Kâr: 491,32 Milyon lira
2021 Hasılat: 10,61 Milyon lira
2021 Brüt Kâr: 6,29 Milyon lira
2020 Hasılat: 2,41 Milyon lira
2020 Brüt Kâr: 646 bin lira