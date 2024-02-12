Ağır ticari pazarı ocakta daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği, bu yılın ocak ayına ait verileri açıkladı. Bu yılın ocak ayında satılan toplam ağır ticari araç sayısı, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 2 bin 217 oldu.

Bu dönemde çekici satışları yüzde 12 oranında azalarak bin 65 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları da yüzde 43 oranında artarak 804 adet oldu. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 23 oranında azalarak 348 adet oldu.

Ağır ticari araç pazarı son 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 90 artış gösterdi. Çekici satışları son 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 79 artarken, kamyon satışları yüzde 107 oranında arttı.