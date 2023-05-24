AHL Ahlatcı Finansal Yönetim'den Adabank ihalesine 215 milyon lira teklif

Ahlatcı Holding açıklamasında, "19 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin yüzde 70, şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi’nin TMSF tarafından yapılan Adabank AŞ hisse satış ihalesine katılacağı duyurulmuştu." ifadelerine yer verildi.

Toplam 1 milyar adet hisseden müteşekkil halihazırda TMSF'ye ait yüzde 96,68234 oranındaki 966 milyon 823 bin 400 adet hissenin tamamı için muhammen bedelin 210 milyon TL olarak belirlendiği ve satışa çıkarıldığı anımsatılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen söz konusu ihalede, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ'nin teklif mektubunda yer alan tekliflerini nihai olarak 215 milyon liraya yükselttiği bildirildi.

İhalenin AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ’nin vermiş olduğu 215 milyon lira peşin teklifiyle sona erdiği aktarılan açıklamada, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ ve Enerya Enerji AŞ'nin Ahlatcı Holding’in iştiraki olarak enerji sektöründe faaliyetini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu ihale tüm ülkemize, bankacılık, finans ve enerji sektörü ile tüm hissedarlarımıza hayırlı olsun. 15 milyar lira üzerinde rekor taleple borsa tarihinin 3 milyar 481 milyon lira ile en büyük halka arzını gerçekleştirdiğimiz Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ’ye yatırım yaparak bize güvenen yüz binlerce yatırımcımızın ne kadar haklı olduklarını bir kez daha ifade etmek istiyorum. İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e 16 bin 358 kilometre şebeke uzunluğu, yıllık 4 milyar metreküp gaz arzı ve 1,8 milyon doğal gaz abonesi yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye’nin lider enerji markası olma yolunda hızla büyüyen Türkiye’nin doğal gaz şirketleri, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırımları AŞ ve Enerya Enerji AŞ ortaya koyduğu hedeflerde hızla yoluna devam etmektedir. AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ ile bugün bankacılık sektörüne attığımız bu adımla da finans sektörüne farklı bir enerjiyle yeni bir soluk getireceğimizi belirtmek isterim. Tekrar milletimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Açıklamada, ihalenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra TMSF tarafından sonuçlandırılacağı, süreçle ilgili gelişmelerin paylaşılacağı bildirildi.