Gülermak Romanya’da iki büyük metro ihalesi kazandı

Romania Insider’da yer alan habere göre Cluj-Napoca şehir yönetiminden yapılan açıklamada Metro Line 1 isimli hattın tamamlanmasını kazanan konsorsiyumda Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ’nin (Türkiye) yanı sıra Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Polonya), Alstom Transport SA (Fransa) ve Arcada Company SA (Romanya) bulunuyor. 21 km uzunluğunda olacak ve 19 yer altı istasyonu yer alacak hat şehrin ilk metro hattı olacak. Habere göre proje için KDV hariç 9,05 milyar ley (36,74 milyar TL ve 1,8 milyar Euro) teklif verildi.

Bükreş’te ise Gülermak (Türkiye) ve Somet (Romanya) 1,3 milyar ley (260 milyon Euro) teklif verdikleri havalimanı-şehir merkezi metro hattı ihalesini kazandı. Henri Coanda Havalimanı’ndan Baneasa’ya uzanacak 6 numaralı hat 7,6 km ve altı yer altı istasyonu bulunduracak. Böylece mevcut hattın uzunluğu 14,2 km’ye çıkacak ve toplam 12 istasyon yer alacak.

Prensipte ihaleye katılan diğer şirketlerin ihale sonucuna itiraz etmesi için 10 gün süresi bulunuyor. Gülermak Türkiye’deki Ümraniye- Ataşehir-Göztepe Metro, Mecidiyeköy-Mahmutbey, İstanbul Otogar-İkitelli Metro, İstanbul Kadıköy-Kartal Metro ve Polonya’nın başkentinde Varşova Metrosu Hat 2 gibi büyük projelerde yer almıştı. Şirket Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’da da önemli projelerde yer aldı. Bunlardan biri Dubai’de Expo 2020 için inşa edilen 2,8 milyar dolarlık Dubai Metro hattı da bulunuyor.

Gülermak aynı zamanda Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden ve Ankara ve İzmir’de toplam üç tesisi bulunuyor.