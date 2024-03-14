Akaryakıt fiyatları değişecek: Motorin ve benzine büyük zam geliyor (14 Mart akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​dün, 83,01 dolara kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.44 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.53 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.76 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.25 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.54 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 41.45 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.75 TL