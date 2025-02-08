Alışverişlerde kredi kartını en çok Türkler kullanıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Worldpay’in yaptığı bir araştırmaya göre, 2023 yılında ödeme yöntemleri karşılaştırıldı ve bu sistemlerin 2027 yılında ne oranda olacağı tahmin edildi. Türkiye, alışverişlerinde en çok kredi kartı kullanan ülke oldu.

Avrupa’da banka kartı tercih ediliyor

Avrupa'da fiziksel alışverişlerde tüketicilerin büyük çoğunluğu banka kartlarını tercih ediyor. 2023 yılında banka kartları, Avrupa genelinde toplam POS (satış noktası) işlem değerinin yüzde 41’ini oluşturdu ve bu rakam 2,7 trilyon doları aştı. Bu oran, kredi kartlarının yüzde 21’lik payının neredeyse iki katı.

Avrupa’da kredi kartı ödülleri (puan, kampanya vb), ABD gibi pazarlara kıyasla daha az cazip olurken, ödülleri finanse eden işlem ücretlerine de daha sıkı sınırlar getiriliyor. Ayrıca, çoğu Avrupa ülkesinde kredi skorlama sistemleri kredi kartı kullanımını teşvik etmiyor.

Dijital cüzdan gelişiyor

Avrupa’da satış noktalarında dijital cüzdan kullanımı giderek artıyor. Avrupa, onlarca yıldır sorunsuz işleyen kart tabanlı bir ödeme sistemine sahip olduğu için değişime direnç gösterse de dijital cüzdanların benimsenmesi de hız kazanıyor. Bunun en büyük sebepleri, artan satıcı kabulü ve tüketicilerin dijital ödemelere daha fazla alışması.

Dijital cüzdan kullanımının 2027 yılına kadar yıllık bileşik yüzde 24’lük bir büyüme oranıyla artarak, POS işlem değerindeki payını yüzde 13’ten yüzde 27’ye çıkarması bekleniyor.

Nakit kullanımı azaldı

Pandemi öncesine kıyasla Avrupa genelinde nakit kullanımı yarı yarıya azaldı. İncelenen 14 Avrupa ülkesinde nakit, POS işlem değerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluştururken, bu oran 2019’da yüzde 40 seviyesindeydi. Ancak nakit kullanımı ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin, İskandinav ülkelerinde tek haneli seviyelere kadar düşerken, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve Türkiye’de işlemlerin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Buna rağmen, tüm pazarlarda nakit kullanımı azalmaya devam ediyor. 2027 yılına kadar nakit kullanımının yıllık bileşik yüzde 4 düşüşle toplam POS işlem değerinin yüzde 16’sına gerilemesi öngörülüyor.

Türkiye’de kredi kartı en yaygın yöntem

Türkiye’de kredi kartları hem online hem de fiziksel alışverişlerde en yaygın ödeme yöntemi konumunda. Ödül programlarının cazibesinin ötesinde, kredi kartları özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde tüketiciler için büyük önem taşıyor.

2023 yılında kredi kartları, e-ticaret harcamalarının yüzde 48’ini ve POS harcamalarının yüzde 42’sini oluşturdu. Kredi kartlarının 2027 yılına kadar en yaygın ödeme yöntemi olarak kalması bekleniyor.

Nakit, Türkiye’nin ödeme sisteminde hâlâ önemli bir yer tutuyor

2023 yılında POS işlem değerinin yüzde 33’ü nakitle gerçekleşti ve bu oran, Avrupa’da Almanya ve İspanya’nın ardından üçüncü en yüksek seviye oldu. Ancak, tüketicilerin dijital ve kredi bazlı ödemelere yönelmesiyle birlikte nakit kullanımı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı.

Türkiye’de dijital cüzdanlar daha fazla kullanmaya başlıyor

Türk tüketiciler hem online hem de fiziksel alışverişlerde dijital cüzdanları daha fazla kullanmaya başlıyor. Dijital cüzdan kullanımı şu ana kadar geride kalmış olsa da 2023 itibarıyla e-ticaret harcamalarının yüzde 16’sı ve POS harcamalarının yüzde 11’i dijital cüzdanlar aracılığıyla yapıldı. Merkez Bankası’nın kişisel veri işleme konusundaki düzenlemeleri nedeniyle, dijital cüzdan pazarında BKM Express, Maximum Mobil, Papara ve Paycell gibi yerel sağlayıcıların hâkim olduğu fiili bir tekel oluşmuş durumda.

Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) modeli, Türkiye’nin e-ticaret ödeme sisteminde yavaş da olsa kendine yer edinmeye başladı. 2023 yılı itibarıyla ilk kez rapora giren BNPL, e-ticaret işlem değerinin yüzde 1’ini oluşturarak yaklaşık 159 milyon dolarlık bir hacme ulaştı.