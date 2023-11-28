Alışverişlerin yüzde 90'ı Efsane Cuma ve Siber Pazartesi sırasında gerçekleşiyor

Kaspersky açıklamasına göre, "Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi" yılın son derece popüler küresel satış etkinliklerine karşılık geliyor. İndirimler genellikle dünya çapında milyonlarca insana ulaşıyor.

Özellikle "Efsane Cuma" online satışları 2022 yılında yüzde 3,5 artarak 65,3 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, Salesforce'un satış özeti anketine göre, tüketiciler tatil sezonu boyunca küresel olarak 1,14 trilyon dolar online harcama yaptı.

Bunu göz önünde bulunduran Kaspersky, kullanıcıların "Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi" gibi büyük satış etkinlikleriyle ilgili davranış ve alışkanlıklarını araştırdı.

Ayrıca, takipçilerin yarısından fazlasının favori influencerlarının ve çevrimiçi blog yazarlarının önerdiği özel fırsatları almaya çalışması nedeniyle sosyal medyanın satış sonuçlarına beklenmedik derecede büyük bir katkı sağladığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, kullanıcıların yüzde 40'ı arkadaşlarından veya aile üyelerinden tavsiye aldıklarında planlanmamış bir şey satın almaya eğilim gösteriyor.

Gelişigüzel alışverişte kadınlar önde

Kadınlar gelişigüzel alışverişe erkeklerden daha fazla yatkın. Erkeklerin yüzde 17'sine kıyasla kadınların yüzde 22'si "Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi" günlerinde gelişigüzel alışveriş yapacaklarını söylüyor. Yaşları 25 ila 34 arasında olanlar bu eğilimde öne çıkıyor. Bu yaş gurubunda "gelişigüzel alışveriş yaparım" diyenlerin oranı yüzde 23 ve diğer yaş ortalamalarının üzerinde.

Katılımcılar için büyük satış etkinliklerinin önemine gelince, katılımcıların yüzde 71'i en iyi fırsatları elde etmek için "Efsane Cuma" veya "Siber Pazartesi" gibi büyük etkinlikleri beklemeye hazır. Tüketicilerin yüzde 75'i ise fiyat indirimleri ve özel fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmayı umarak, büyük alışverişlerini önceden planlamak için bu etkinliklerin öncesinden faydalandıklarını söylüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, birçok kişi için "Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi"nin alışverişlerinde ciddi tasarruf sağlamanın harika bir bahanesi olduğunu ifade etti.

Titova, her yıl bu günlerde çevrimiçi ve çevrimdışı alışverişe eşi benzeri görülmemiş bir heyecan ve ilgi duyulmakta olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Araştırmamızın da gösterdiği üzere, kullanıcıların yüzde 90'ı büyük satış etkinlikleri sırasında spontane olarak bir şeyler satın alıyor ve en iyi teklifi yakalamaya çalışırken güvenliğe fazla dikkat etmeyebiliyor. Kaspersky Premium gibi güvenli online alışveriş çözümlerimiz, sadece kişisel verilerinizi değil, finansal bilgilerinizi de koruyarak online ödeme güvenliğinde güvenilir bir yardımcı olabilir ve aynı zamanda bir kimlik avı sitesine girmemeniz için sizi uyarabilir."