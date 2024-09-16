Alman devinden tahvil yatırımcısını sevindirecek açıklama: Ralli bekliyoruz

Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ve Ekonomist Yiğit Onay'ın da imzasının bulunduğu notta Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu, fakat bunun daha ne kadar süreceğinin soru işareti olduğu vurgulandı.

Analizde son haftalarda Türk tahvillerinin performans açısından bir mücadele verdiği belirtilirken, Mart ayından bu yana yerel tahvillerin pozitif getiriler sağlamasına rağmen Döviz carry işlemlerine kıyasla daha düşük performans gösterdiği de belirtildi.

Başlangıçta, kendi beklentileri doğrultusunda uzun vadeli tahvillerin çoğunlukla düşük performans gösterdiğini belirten Deutsche Bank ekonomistleri son zamanlarda, daha kısa vadelerde de tahvil getirilerinde bir artış görüldüğüne dikkat çekti.

5 neden öne çıktı

Deutsche Bank'a göre bu gelişmeler için beş neden öne çıktı. Bunlardan ilki dezenflasyon sürecinin daha önceden beklendiği gibi pürüzsüz olmaması. Bir diğer neden gevşeme döngüsü başlangıcının ötelenmesi. Yüksek carry getirilerinin dövizi daha cazip bir alternatif hale getirmesi de bu nedenler arasında sayıldı. Pahalı değerleme ve dış unsurlara yönelik düşük beta da son zamanda tahvillerde görünen tablonun nedenleri arasında yer aldı.

Yerel sabit tahvilleri şu ana kadar neden daha iyi performans göstermediğini açıklamak için geçerli nedenler olduğunu belirten Deutsche Bank ekonomistleri bununla birlikte, tahvillerde beklenen rallinin geciktiğine ve önümüzdeki altı ay içinde önemli bir ralli görülmesi gerektiğine inanmaya devam ettiklerini belirtti.

Enflasyondaki gelişmelerin henüz tahvil getirilerine yansıması olmadığını söyleyen Deutsche Bank ekonomistleri geciken gevşemenin de tahviller için negatif olmadığını belirtti.