Almanya’da Türk döneri ile ilgili tartışmalar büyüyor! UDOFED iddialara yanıt verdi

Türk dönerinin Avrupa’da ‘söner’ olarak tescillendiği iddiaları yalanlandı. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Avrupa’da devam eden sürecin yalnızca Geleneksel Özellik Garantili Ürün (TSG - traditional speciality guaranteed) başvurusu olduğunu vurguladı.

"Sıradan bir basit tescil"

CNBC-e'de yer alan habere göre UDOFED Başkanı Emek, bu konuda herhangi bir dava açılmadığını, 2022’de yapılan tescil başvurusunda sürecin halen sürdüğünü belirterek, “Öncelikle ortada bir dava yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Komisyonu’na, Avrupa’da herhangi bir şahsa ya da herhangi bir dönerciye açtığı bir dava yok. Ne var? TSG denilen Geleneksel Özellik Garantili Ürün tescil başvurusu var. Bu başvuru 2022’de yapıldı, 2024’te onaylandı. Bu olaydan sonra çoğu Avrupa’daki dönerciler olmak üzere 11 itiraz geldi. Ve bu süreç devam ediyor. Bu sıradan, basit bir tescil konusu. Yani hak kaybı oluşturan ya da hak kazandıran bir şey değil” şeklinde konuştu.

"Tescil Avrupa'ya geçmedi, döner bize ait"

Emek, dönerin Avrupa’ya geçtiği ya da tescilin reddedildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurguladı: “Dönerin Avrupa’ya geçmesi gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Döner bizim. Bunu hiç kimse tartışmıyor, Avrupa da tartışmıyor. Dönerin kaybolduğu, kaybedildiği bir durum yok. Tescilin reddedildiği, Avrupa’ya geçtiği bir durum yok. Mahkeme de yok.”

"Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin tescilli markası SÖDER"

Kamuoyunda dönerin adının söner olarak tescillendiği iddia edildi. Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA), 2024 yazında hem 'Söder Kebab' kelime markasını hem de Söder’in dönerle ilişkilendirildiği logo markasını onayladı. Başvuru sahibi ise parti lideri Markus Söder değil, bizzat partinin kendisi CSU (Hristiyan Sosyal Birlik Partisi) oldu.

Türkler döneri kaybetti mi?

Avrupa’da zaman zaman ortaya atılan “Türkler döneri kaybetti” yorumlarına da tepki gösteren Emek, France 24’te yayımlanan bir görüşe atıf yaparak, “Avrupa’da çok ünlü bir sosyolog, ‘Türkler gurbetçi olarak Avrupa’ya gelirken yanlarında döneri getirdiler ve Türkiye döneri kaybetti’ dedi. Bu, o kadar sığ dile getirilen bir düşünce ki… Halbuki Türkler döneri Almanya’ya götürerek döneri yaydılar. Biz burada suşi yiyoruz; Japonya suşiyi mi kaybetti? Onun için bunlar çok yanlış düşünceler" ifadelerini kullandı.

Almanya’da en popüler yemek

Emek, Almanya’da dönerin popülerliğine dikkat çekerek, Podolski’nin açtığı dükkandan, “Haus des Döners” gibi zincirlere kadar birçok örneğin bulunduğunu; hatta geçen yıl “Döner Partisi”nin kurulduğunu da hatırlattı.

Federasyonun yaklaşımını da anlatan Emek, “Biz dünyanın her yerinde döner satan herkesi bir üyemiz, bir unsurumuz sayıyoruz. Onların hepsinin işini geliştirmek, güçlendirmek, büyütmek için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz” dedi.

Öte yandan, ‘Söner’, 2020’de yine Türk bir girişimcinin Almanya’da açtığı ‘sucuk döner’ restoranına verdiği isim. Sucuk ve döner kelimelerini birleştirerek dükkanına 'Söner' demeye karar vermiş.