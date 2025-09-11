Fransa'da kebapçı açmak yasaklanmıştı! Adana'dan karara tepki gecikmedi

Fransa'nın Aisne kentinde belediye başkanı kebap ve fast food ürünlerine savaş açmıştı. Kentin yerel markalarının etkileneceği gerekçe gösterilerek kebapçıların şehrin ruhuna uymadığını belirtilmişti. Fransa’daki kebap yasağına Adana’dan tepki gecikmedi.

“Fransa’da halkın kebaptan mahrum kalması üzücü”

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Fransa'nın Aisne iline bağlı bir kasabada kebapçı ve fast food restoranı açılmasının yasaklandığını belirterek, "İnşallah en kısa sürede bu karardan vazgeçerler. Fransa'nın soğuk günlerinde halkın kebaptan mahrum kalması üzücü oldu." dedi.

“Kebap fast food ürünlerinden farklı”

Serttaş, Fransa'daki kararın talihsizlik olduğunu söyledi. Kebabın fast food ürünlerinden farklı olduğunu anlatan Serttaş, şöyle konuştu:

"Dünyadaki tüm menüleri bir araya koyun, Adana kebabını bir tarafa koyun. Vitamin ve protein değerleri açısından çok zengin, bağışıklık sistemini güçlendirici bir yemektir. Adana kebabının ve kebap çeşitlerinin de yasaklanıyor olması, bence Fransa halkı için çok büyük talihsizlik.

“Fransa kararından vazgeçmeli”

Fast food ürünlerinde taze ürün kullanılmazken, Adana kebabında etinden salatasına kadar taze ürünler kullanılmaktadır ve bu insanların bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. İnşallah en kısa sürede bu karardan vazgeçerler. Fransa'nın soğuk günlerinde halkın kebaptan mahrum kalması üzücü oldu."

“Bu kebaba çok büyük bir darbe”

Kentte yaklaşık 25 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran da bir an önce Fransa'nın kararından vazgeçmesini istedi.

Türkiye'de ve Avrupa'da restoran işletmeciliği yapan Mehmet Karaca ise Fransa'nın kararını yanlış bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın birçok şehrinde 2020'den bu yana kebap ve ızgara restoranları açıyoruz. Birçok yatırımcı arkadaşımız orada bu işleri yapıyor. Fransa, kebap ve ızgara üzerine restoran açmaya yasak getirmiş. Bu çok büyük bir darbe. Oranın halkı için de dünyanın birçok yerinden giden turistler için de bir darbe. Turistlerin yaşadığı en büyük sıkıntı, yeme içme kültürünün ve mutfağın olmaması. Bizler olmasak, kebap, ızgara olmasa, Fransa'da insanlar ne yiyecekler? Yani bence çok yanlış bir karar. Bizi de etkiledi."