Almanya’da döner krizi! Dev fabrikanın işçilerinin grev kararı fiyat endişelerini artırıyor

Almanya'nın en büyük döner fabrikası greve gidiyor. Ülkenin her köşesinde bulunan, en sevilen sokak yemeği seçeneği olan dönerin daha pahalı hale gelmesinden, hatta daha da kötüsü, ülkenin ulusal bir kıtlığına sürüklenmesinden endişe ediliyor.

Almanya'nın en büyük kebap fabrikalarından birinde çalışanlar, ücretler ve çalışma koşulları konusunda grev kararı aldı.

Döner devi çalışanları üretim hattını durduruyor

Almanya'nın güneybatısındaki Birtat Meat World SE fabrikasında çalışanlar, haftalardır aylık 375 avro (434 dolar) ücret artışı talebiyle "uyarı grevi" yaparak üretim hattını durduruyor.

Alman haber ajansı dpa'ya göre, onları temsil eden Gıda, İçecek ve Catering Sendikası, ödeme yöntemlerinin şeffaf olmadığını ve çalışanların aynı tür iş için çok farklı maaşlar aldığını belirtiyor.

İşçiler ayrıca sendikanın da desteğiyle tüm çalışanlar için toplu sözleşme düzenlemeye çalışıyor.

Çoğu işçi göçmenlerden oluşuyor

Çoğu işçi Türkiye, Romanya veya Bulgaristan'dan gelen göçmenlerden oluşuyor ve fabrikada uzun, zorlu iş günleri geçiriyorlar. Çarşamba günü çok sayıda işçi yeniden iş bıraktı, fabrikanın ana kapısının önünde bayrak salladı, davul çaldı, ıslık çaldı ve daha yüksek maaş ve sendikalı sözleşmeler için sesini duyurmaya çalıştı.

Alman medyası, Birtat'ın şu ana kadar hiçbir talebi kabul etmediğini ve röportaj taleplerine de yanıt vermediğini bildirdi.

Her ay milyonlarca tüketicisi var

Stuttgart'ın kuzeyindeki Murr'da bulunan Birtat, 30 yılı aşkın süredir üretim yapıyor. Birtat, binlerce kebapçı ve fast food restoranına tedarik sağladığını ve her ay 13 milyondan fazla tüketiciye ulaştığını belirtiyor. Bazı restoran sahipleri, işçilerin uzun süreli greve gitmesi durumunda, Almanların en sevdiği fast food atıştırmalığının gerçekten pahalılaşabileceğinden, hatta kıtlaşabileceğinden endişe ediyor.

Yükselen fiyatlar

Almanlar, yaklaşık yirmi yıl önce 2,50 avroya satılan ucuz bir temel gıda olan etli atıştırmalığın artık çok pahalı hale geldiğinden, çoğu mekanın en az 7 avro (8 dolar) veya daha fazla ücret talep ettiğinden şikayet ediyor.

Almanya'da dönerin tarihi

İlk kez 1970'li yıllarda Türk göçmenler tarafından Berlin'e getirilen, pide ekmeğinin içinde, rendelenmiş marul, domates, soğan ve çeşitli soslarla servis edilen ızgara et atıştırmalığı günümüzde Baltık Denizi'nden Bavyera Alpleri'ne kadar uzanan bölgelerden Almanya'nın her yerine satılıyor.

Rivayete göre, ilk döner sandviçi 1971 yılında Batı Berlin'deki hayvanat bahçesinin yanındaki ana tren istasyonunun yakınındaki bir tezgahta, döneri pide ekmeğinin içinde yoğurt soslu olarak satan Türk işçi Mahmut Aygun oldu.

Almanya'da yaklaşık 2,9 milyon Türk kökenli insan yaşıyor; ancak döner kebap sandviç ülkede o kadar yaygınlaştı ki, birçok yabancı turist bunu tipik bir Alman yemeği olarak görüyor ve bu atıştırmalığın göçmen geçmişinden bile habersiz. (AP)