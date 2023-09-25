Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi ilk yarıda kaç TL?
Piyasalarda gün ortası raporu. 25 Eylül 2023 tarihinde borsada BIST 100 endeksi gün ortasında arttı mı, azaldı mı? Altın, döviz fiyatlarında güncel rakamlar, gün ortası piyasaların kısa özeti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,49 artışla 8.239,38 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 200,20 puan değer kazandı. Mali endeks yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 3,44 ve hizmetler endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.
En çok işlem gören hisseler hangisi?
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükselirken, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Kontrolmatik Teknoloji oldu.
Altının onsu 1.923 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,35, bileşik getirisi yüzde 23,60 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2230 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2090 liradan, avro 28,9370 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.923 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 92,3 dolardan işlem görüyor.