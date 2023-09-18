Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puan?

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününün ortasında saat 13.00 itibariyle BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 düşüşle 7.892,86 puana geriledi. Endeks önceki kapanışa göre 69,12 değer kaybetti.

BIST 100, güne 9,56 puan ve yüzde 0,12 kayıpla 7.952,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.852,24, en yüksek ise 7.952,42 puanı gördü. Mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken, 70'i değer kaybetti.

İlk yarıda en çok işlem gören hisseler hangisi?

Borsada günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu yükseldi mi?

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.927 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 93,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,97, bileşik getirisi yüzde 22,07 seviyelerinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ne kadar?

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 147,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27.0180 liradan, euro 28,8350 liradan satılıyor.