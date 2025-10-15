  1. Ekonomim
Küresel piyasalarda altın fiyatları, Çarşamba günü ons başına 4.200 doları aşarak tarihî zirveye çıktı. ABD’de faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden yükselmesi, güvenli liman talebini tetikledi.

Altın frensiz yükseliyor! Yeni rekor kırıldı
Küresel piyasalarda altın fiyatlan çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolan aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması, güvenli liman talebini artırdı.

CNBC-E'nin haberine göre spot altın, yüzde 1,6 artışla 4 bin 208 dolar seviyesinde işlem gördü ve yeni bir rekor daha kırdı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da yeni bir rekor daha kınıldı. Gram altın yüzde 1,6 değer kazanarak 5 bin 660 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Fed'in güvercin tutumu altın fiyatını yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının zayıf kalmaya devam ettiğini ancak ekonominin beklenenden "biraz daha sağlam bir seyir" izleyebileceğini söyledi. Powell, faiz kararlannın toplantı bazında alınacağını belirterek, zayıf işgücü piyasasıyla hedefin üzerinde seyreden enflasyon arasında denge kurulacağını vurguladı.

Yatınımcılar, Fed'in Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanık iki faiz indirimi yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Düşük faiz ortamı genellikle altın gibi faiz getirmeyen varlıklara olan talebi artırıyor.

Trump’tan küresel piyasalara kriz uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, cuma günü "Demokrat programlan" listesinin yayınlanacağını belirtti. Trump ayrıca, Çin ile bazı ticari bağların-hatta yemeklik yağ ticaretinin-kesilmesinin gündemde olduğunu söyledi. İki ülke, Salı günü itibanyla karşılıklı olarak liman ücretlerini artırmaya başladı.

"ABD hükümetinin kapanması ve Powell'ın güvercin açıklamalan, altının yükselişini hızlandırdı"

Stonex lodemli analisti blatt Simpson, "ABD hükümetinin kapanması ve Powell'ın güvercin açıklamalan, altının yükselişini hızlandırdı. Artık bu hareket, fiyat kaçırma korkusuyla alıma yönelen yatırımcıların oluşturduğu bir momentum ticaretine dönüştü." ifadelerini kullandı.

Altında yılbaşından bu yana yüzde 59'luk yükseliş kaydedildi

Güvenli liman olarak görülen altın, yılbaşından bu yana yüzde 59 değer kazandı. Bu artışta; jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, Fed'in faiz indirimi beklentileri, merkez bankalanının güçlü alımlan, doların küresel kullanımının azalması (de-dolarizasyon) ve borsa yatınm fonlarına (ETF) yoğun girişler etkili oldu.

Diğer değerli metallerde güncel durum

Altınla birlikte diğer değerli metallerde de yükseliş gözlendi.

Gümüş, yüzde 0,3 artışla 51,60 dolar seviyesine çıktı. Dün 53,60 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Platin, yüzde 0,8 artışla 1.650,65 dolar seviyesine yükselirken, Faladyum yüzde 0,2 artarak 1.528,50 dolara ulaştı.

