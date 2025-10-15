Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ülkeleri Ulaştırma Konferansı'na katılacak

  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, 16 Ekim’de Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek GDAÜ Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Türkiye-Bulgaristan ikili görüşmesi ile Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında üçlü toplantı gerçekleştirecek.

Uraloğlu, konferansta "Güneydoğu Avrupa Bölgesinde Ulaştırma Bağlantısallığının Geliştirilmesi" gündem başlığında konuşma yaparak, Türkiye'nin, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi yönünde attığı adımları paylaşacak.

Konferansın teması: GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantılarının Geliştirilmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, konferansın, Bulgaristan'ın 2025-2026 dönem başkanlığı çerçevesinde "GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantılarının Geliştirilmesi" temasıyla düzenleneceğini aktardı.

Uraloğlu, konferansta bağlantısallık konusunu, dijitalleşme, yenilik, insan sermayesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme başlıklarıyla bir bütün olarak ele alacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konferansla, bölge ülkeleri arasında ulaştırma politikalarında öncelikleri belirlemeyi, karşılaşılan zorlukları paylaşmayı ve karşılıklı yarar sağlayan çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bölgesel bağlantısallığı güçlendiren her adım, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Bulgaristan ve Romanya ile yapacağımız görüşmelerde bölgemizi kalkındırmak amacıyla ulaştırma koridorları ekseninde yürütülen çalışmalar ve bölgenin kalkınmasına yönelik yeni işbirliği alanlarını değerlendireceğiz."

