Altında yeni bir rekor daha

Değerli metallerin yükselişi devam ederken altının onsu 2 bin 236 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalar kapandıktan sonra altının onsu 2 bin 220 seviyelerinden hızla yükselişe geçti. TSİ 22.50'de 2 bin 236 doları test etti.

Altın, yatırımcıların Fed'in yılın ilk faiz indirimine açık kapı bırakmasının ardından değer kazandı. Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.