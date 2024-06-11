Altının ons fiyatı 2 bin 311 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 311 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,07'den, bileşik getirisi de yüzde 42,89'dan gerçekleşti.
TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2901 lira, satışta 32,4194 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3472 lira, satışta 32,4769 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 157,30 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.