Ambalaj devi Sarten, globalde zirveye oynuyor

İmam GÜNEŞ / ROOSENDAAL

Yurt içi ve yurt dışında bulunan 21 fabrikasındaki üretimden yaklaşık 800 milyon dolar ciro elde eden Sarten Ambalaj, küreselde dünya liderliğine oynuyor. Hollanda’daki fabrikasına 3 yeni hat hazırlığı yapan şirketin küresel payı, sprey kutusunda yüzde 12, kavanoz kapağında ise yüzde 8. Şirketin, yeni ciro hedefi ise 1 milyar dolar.

Kuruluşu 1972 yılına uzanan Sarten Ambalaj, bugün metal ambalaj sektöründe Türkiye’nin en büyüğü, Avrupa’nın ise en büyük 3 şirketinden birisi konumunda yer alıyor. Fabrika ve ofislerinde toplamda 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan şirket, 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyor. Dünyada ilk 10 metal ambalaj üreticisi arasında olan şirket, Avrupa’da ise ilk 3 içerisinde bulunuyor. Türkiye’de Adana, Balıkesir, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Manisa, İstanbul, Tekirdağ, yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya, Romanya, Sırbistan ve Hollanda’da olmak üzere toplam 21 fabrikasıyla gıda, endüstriyel ve kozmetik gibi sektörlere aerosol kutu, metal kutu, kavanoz kapağı, plastik ambalaj gibi birçok alanda üretim yapan Sarten Ambalaj’ın hedefinde global liderlik var.

Hollanda’daki fabrika ciroda 50 milyon Euro’ya koşuyor

Şirketin Hollanda fabrikası da her geçen yıl yeni yatırımlarla büyüyor. Hollanda’nın Roosendaal kentinde yer alan fabrikada aerosol kutusu üreten şirket, hem Belçika’nın Antwerp limanına hem de Hollanda’nın Rotterdam limanına yakın konumlanmasıyla Avrupa’ya yaptığı ihracatta lojistik avantaj elde ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla ihracatta planlarının gerisinde kalan şirket, büyümede yavaşlasa da yine de hedeflerini tutturarak 25 milyon Euro yapmayı başardı. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve İspanya’ya Hollanda fabrikası üzerinden ihracat yapan Sarten’in Hollanda’daki yeni ciro hedefi ise 50 milyon Euro.

Savaşın olumsuz etkisi yatırım planlarını bozmadı

Hollanda’daki fabrikaya ham maddenin deniz yoluyla geldiğini ve müşteriye yakın olduklarını belirten Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, Hollanda fabrikasının üretimi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’den Hollanda’ya ham maddemizi ihraç ediyoruz. Oradaki fabrikamızda montaj yapıyoruz. Türkiye buradan kazanıyor. Roosendaal’daki fabrikamızda 25 çalışanımız var, ağırlıkla robotik sistemle çalışıyoruz. Endüstri 4.0’a uygun üretim yapıyoruz. Hinterlandımızda Almanya’nın batısı, Fransa, Belçika ve İngiltere var. Bölgeye ilk geldiğimizde fiyatlar daha makuldü ancak ciddi yükselişler yaşandı. Savaş, Hollanda’dan ihracat yapan firmaları çok etkiledi. Savaş bittikten sonra ihracatın coşacağına eminim. Buna rağmen yeni yatırım için yer arayışımız devam ediyor. Eğer fabrikamıza yakın bir yer bulursak gıda alanında da üretim yapma hedefimiz var. Şu anda sadece aerosol kutusu üretiyoruz. Koşullar istediğimiz gibi giderse 1 aeresol, 2 de gıda hattı kurmayı planlıyoruz. Çünkü bulunduğumuz bölge ve hitap ettiğimiz pazar ciddi bir potansiyel barındırıyor.”

Global cirosu 1 milyar dolara yaklaştı

Sarten Ambalaj’ın felsefesini ‘Global düşün, yerel yaşa’ olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, tüm şirketlerin yaklaşımı belirtmesi gerektiğini vurgulayarak, alanında dünyadaki en büyük olma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Yurtdışındaki fabrikalarının yaklaşık 120 milyon dolar ciro yaptığını kaydeden Sarıbekir, Türkiye’deki fabrikaların ise 650 milyon dolar ciro elde ettiğini kaydetti. Türkiye’de metal ve plastik ambalaj üretirken yurt dışında metal ambalaja odaklandıklarını belirten Sarıbekir, hedefl erinin 1 milyar dolar ciro yapmak olduğunun altını çizdi.

Türkiye’ye Avrupa fırsatı

ABD’de yaşanan resesyon sürecinin yanı sıra Avrupa’daki enflasyon ortamın da küresel ticarette belirleyici olduğuna değinen Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, bu durumun Türkiye için bir fırsat yaratabileceğini işaret etti. Enflasyonist dönemlerde firmaların maliyet hesabına odaklarını kaydeden Sarıbekir, “Bu durumda Avrupalı firmaların aklına ilk gelen ülke Çin olur. Ancak Türkiye, Avrupa’ya daha yakın. Yani şu anda ambalaj ve tekstil sektörlerimiz başta olmak üzere ikame ürün yapan herkesin ellerine çantalarını alıp Avrupa’ya gitmeleri lazım. Çünkü bu dönemde Avrupa’da bütün alımcılar alternatif tedarikçi arıyor. Bu bir fırsattır. Zorlu zamanlarda anlaştığınız firmalarla, bu dönem bitince en az 10 yıl daha çalışabilirsiniz” diye konuştu.

Kavanoz üretiminde dünyaya meydan okuyor

Küresel söz sahibi olmanın tanımını ‘Dünyada ihtiyaç olan bir ürünün toplam kapasite içinde yüzde 10’unu üretiyorsanız büyük ve piyasayı kontrol edebilen bir firma olursunuz’ şeklinde yapan Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, dünyada 7 milyar adet sprey kutusu kullanıldığını, Sarten’in ise 850 milyon adet ürettiğine dikkat çekti. Üretimin yüzde 12’sini üstlendiklerini belirten Sarıbekir, “Sprey kutusu konusunda Çerkezköy’e üç tane daha yeni hat yatırımı yapıyoruz ve müşterilerimiz de hazır. Dünyanın ihtiyacının yüzde 15’ini bir Türk firması olarak biz karşılamış olacağız. Kavanoz kapağında da benzer bir hedefimiz var. Dünya pazarı 25 milyar adet. Biz şu an 1 milyar 600 milyonunu üretiyoruz. Henüz yüzde 10’a ulaşamadık. Şu anda yüzde 8-9 seviyelerindeyiz. Burada da pazar payımızı yüzde 10’a çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz dünyaya 2,5 milyar adet kavanoz kapatmağı satmak” dedi.