Ambalajda 2025 umutları güçlü

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 2025 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın 6’ncı büyük ihracatçısı olduklarını vurgulayan Sarıbekir, “Bu yıl ihracatımız 7 milyar dolar, pazar büyüklüğümüz 25 milyar dolar oldu. İhracatta bir miktar değer kaybı yaşandı. Ancak Avrupa pazarındaki güçlü varlığımızı sürdürüyoruz. İhracatımızın yüzde 70’i Avrupa’ya gidiyor ve Avrupa’nın ambalaj ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyoruz” dedi.

Dünyada 200 dolar olan kişi başı ambalaj tüketiminin Türkiye’de 320 dolar olduğunu belirten Sarıbekir, “Bu tutar Avrupa’da 450, ABD’de 550, Japonya’da 600 doların üzerinde. Bu Türkiye’nin büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Bu potansiyel nedeniyle yabancı yatırımcı ilgisi var” ifadelerini kullandı. 2030 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını belirten Sarıbekir, bu hedefin sürdürülebilirlik odaklı kavramlara ağırlık verilerek gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Çevre, sürdürülebilirlik ve nearshoring kavramlarının sektöre yön vereceğini belirten Sarıbekir, Türk firmalarının hammadde haricinde sürdürülebilirlik konusunda iyi durumda olduklarını dile getirdi.

“Büyük sıkıntı yaşayan firmamız yok”

Ambalaj sektöründe de maliyetlerin yükseldiğini ve karlılıklarını azaldığını ifade eden ASD Başkanı, “Bunu aşmak için uzun vadeli plan yapıyoruz. Bu yıl biraz kötü geçmiş olabilir ama her zaman optimistiz. Ağlamıyoruz, ileriye bakıyoruz. Büyük sıkıntı yaşayan firmamız yok. Bu yıl borsa tabiriyle ayı piyasasını yaşadık. Ancak 2025 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren boğa piyasasına geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde talebin artacağı bir ortam bekliyoruz” diye konuştu.

2025 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Sarıbekir, Ukrayna- Rusya savaşının sona ereceğini öngördüklerini belirterek, “Savaş sonrası ticaret hareketlenecek. İnşaat sektörü ve marketleşmede özellikle 2025’in ikinci yarısında büyük bir canlılık bekliyoruz. Ayrıca Suriye büyük bir fırsat sunuyor. Yeniden yapılanma ve akabindeki yatırımlar sektörüne ilgiyi artıracak” dedi.

■ Çin’in ucuz hammaddesi, ihracatçılar için fırsata dönüşebilir

Zengin ve güçlü pazarlara yakın olmanın yeni dönemde çok önemli olacağının altını çizen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, şu açıklamaları yaptı: “Dünyanın gündeminde nearshoring, sürdürülebilirlik, çevre konuları var. Çin bunu konuşuyor. 10 bin kilometreden Avrupa’ya gelip uygulamaya çalışıyor, biz ise TIR ile bir günlük mesafedeyiz. Sektörde Çin ile rakip değiliz. Onlar B2C, biz ise B2B yapıyoruz. Bizim ülke olarak hammadde konusunda eksiğimiz var. Bu noktada Çin’i değerlendirmeye alabiliriz. Avrupa’nın ek vergiler uyguladığı Çin, ucuz hammaddeye sahip. Bunu avantaja çevirebiliriz. Çin’den Türkiye’de üretilmeyen ürünler özelinde ucuz hammadde alarak bitmiş ürünlerde kullanabiliriz. Bu strateji ihracatı da, istihdamı da artırır.”