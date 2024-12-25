Hakan Aran: Sektörler bazında emisyon hedefleri belirleyen ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz

2023 yılında çimento, demir çelik ve enerji üretimi sektörlerinde emisyon azaltım hedeflerini açıklayan Banka, 2024 itibarıyla hedeflerine tüm karbon yoğun sektörleri dahil etmek üzere alüminyum, gayrimenkul, kara yolu yük taşımacılığı, petrol ve gaz ile tarım sektörlerinde çalışmalarını sonuçlandırdı. Buna göre, 2023 baz yılına kıyasla 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunun alüminyumda %7, gayrimenkulde %36, kara yolu yük taşımacılığında %20, petrol ve gazda %15 azaltılması hedefleniyor.

Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma bakımından kritik rolü nedeniyle Bankanın stratejik öncelikleri arasında yer alan tarım sektöründe de bir ilk hayata geçirildi. İş Bankası, tarım portföyünde emisyon azaltım hedeflerini Türkiye’nin ekilebilir alanlarındaki ürün dağılımını ve Bankanın tarım portföyünü en iyi yansıtacak şekilde ayrıştırıyor. Tarımsal ürünlerin niteliğine bağlı olarak farklılaşacak şekilde, emisyon yoğunluğunun buğday üretiminde %14, mısır üretiminde %15, pirinç üretiminde %16 azaltılması hedefleniyor. Tarım bankacılığı tecrübesi ve çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün bazlı hedeflerle üç farklı yol haritası belirleyerek çıtayı bir üst seviyeye çıkartan İş Bankası, bu konudaki kararlılığının altını çiziyor.

“Karbonsuzlaşma stratejimiz yeşil dönüşüme öncülük ediyor”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılında duyurulan emisyon hedeflerini, tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirterek, şu görüşleri paylaştı: “100. kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız bu özel yılda, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük edecek şekilde tüm karbon yoğun sektörlerde bilim temelli hedefler belirledik. Böylece, kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 65’ini kapsar hale geldik. Karbonsuzlaşma rotalarımızın oluşturulmasında, küresel iklim senaryolarının yanı sıra ülkemizin sektörel dinamiklerine ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarına odaklandık. Böylelikle, ülkemizin koşullarıyla uyumlu, potansiyeliyle örtüşen, uygulanabilir ve veriye dayalı aksiyon planları geliştirdik. Bu çerçevede, Net Sıfır Bankacılık Birliği tarafından karbon yoğun olarak tanımlanan tüm sektörlerde emisyon hedefleri belirleyen ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz.”

■ “İkinci yüzyılımızda sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz”

Gelecek için bugünden atılan her adımın, çevreyi ve yeşil dönüşümü destekleyen her çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Aran “Üstlendiğimiz rolün sorumluluğuyla ve yapılacak daha çok işimiz olduğunun bilinciyle girdiğimiz ikinci yüzyılımızda; iş birliği, inovasyon ve ortak bir amaçla, sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum” dedi.