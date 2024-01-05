Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam
Ankara'da Halk Ekmek'e zam geldi. 5 lira olan 250 gramlık halk ekmeğinin fiyatı 6,5 liraya yükseldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkarılmasının ardından Halk Ekmek de, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatını bugünden itibaren 6,5 liraya yükseltti.
Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, maliyetlerdeki yüksek artışa vurgu yapılarak ''Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir" denildi.