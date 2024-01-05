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Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam

Ankara'da Halk Ekmek'e zam geldi. 5 lira olan 250 gramlık halk ekmeğinin fiyatı 6,5 liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam
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Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkarılmasının ardından Halk Ekmek de, 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatını bugünden itibaren 6,5 liraya yükseltti.

Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, maliyetlerdeki yüksek artışa vurgu yapılarak ''Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir" denildi.