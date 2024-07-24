Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, toplu taşıma araçlarındaki ücret tarifesinde yüzde 38,9 ile 50 arasında zam yapılmasını öngören teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca kabul edildi.

Alınan bilgiye göre, Yavaş'ın, özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya ve öğretmen yolcuların bilet ücretleri ise 11 liradan 15,50 liraya yükseldi.

Aktarma ücretleri de tam biletlilerde 7 liradan 10 liraya, öğrencilerde 4,5 liradan 6,5 liraya, öğretmenlerde ise 5 liradan 7,50 liraya çıktı.

Minibüste kısa mesafe 25 lira

Minibüslerde kısa mesafe için 17 lira olan yolcu ücretinin 25 lira; uzun mesafe için 20 lira olan yolcu ücretinin 30 lira olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, 18 lira olan kredi kartı biniş ücreti 25 liraya; 442 Esenboğa Havalimanı-Kızılay ve Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) güzergahında çalışan otobüs ücreti ise 50 liradan 75 liraya yükseldi.

Yeni fiyat tarifesi, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

"Artış yapılması zorunlu olmuştur"

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son artışın yapıldığı 2023 yılı Temmuz ayından bugüne, asgari ücret yüzde 49 oranında artar iken; motorinin litre fiyatı yüzde 80 oranında yükselmiştir. Toplu taşıma araçlarımıza ait bakım-onarım ve yedek parça ücretlerinde yüzde 70 oranında artış meydana gelmiştir. Doğalgazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının m³ maliyeti 13,26 TL’den 18,71 TL’ye çıkmıştır.

Haziran 2023 döneminde TÜİK tarafından yüzde 38,21 olarak açıklanan TÜFE oranı, Haziran 2024 döneminde yüzde 71,60 olarak belirlenmiştir.

EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon TL zarar etmekte, bu zarar ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon TL olan zarara ilave 20 milyon TL olacaktır.

Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranının yüzde 59’a ulaşmış olup her on yolcudan yaklaşık altısı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır.

30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifeleri karşılaştırıldığında, Türkiye geneli kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 TL, öğrenci bilet ücretinin 0,40 TL olduğu görülmektedir. Mevcut ücret tarifemizde ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 TL, öğrenci bilet ücreti 0,20 TL olup Türkiye ortalamasının oldukça altındadır.

Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur.

Meydana gelen ekonomik koşulların yarattğı zorunluluk nedeniyle, UKOME toplantısında alınan yeni karara göre; 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlenmiştir." (AA-HM)